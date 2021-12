Pontevedra presenta un orzamento de case 86 millóns de euros para 2022

Miguel Anxo Fernández Lores e Tino Fernández © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot Tino Fernández, tenente de alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot

O Concello de Pontevedra presenta un orzamento de case 86 millóns de euros para o próximo ano 2022. As contas municipais foron presentadas este mércores en rolda de prensa polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e o tenente de alcalde Tino Fernández que esperan telas aprobadas, como moi tarde, en xaneiro.

O alcalde indicou que este orzamento é o máis alto ata o de agora incrementándose nun 6,4% respecto a os de 2021. É "expansivo" centrándose na mellora dos servizos, "aspiramos á excelencia na calidade" dixo o rexedor nacionalista.

Lores tamén puxo especial énfase en que é un orzamento "investidor" con 12 millóns de euros, un 19% de incremento respecto a as contas de 2021.

O crédito será de 750.000 euros mantendo unha débeda viva de 7,9 millóns de euros ao 31 de decembro, isto significa o 11,8% de débeda "unha porcentaxe de débeda moi baixo", valorou o alcalde.

Lores lembrou que a este orzamento inicial incorporaranse "incrementos substanciais" ao longo do exercicio como son os 14 millóns de euros procedentes das obras asociadas ao contrato da auga, os investimentos dos fondos europeos Edusi ademais dos "posibles" Next Generation que se capten para a cidade, e da incorporación no primeiro semestre dos remanentes do ano 2021.

Un dos capítulos destacados deste orzamento é a próxima adxudicación do novo contrato do servizo de recollida de lixo, compostaxe e limpeza viaria que, xunto á limpeza de colexios, superará os 12 millóns de euros. "Vai ser un cambio de paradigma", valorou o alcalde.

Crecen as partidas destinadas ao mantemento dos espazos urbanos, dos xardíns, bombeiros e a iluminación. E están previstas varias reformas urbanas, entre outras as da praza da Peregrina e a rúa Pastor Díaz.

Outra cifra destacada é a destinada ao Servizo de Axuda no Fogar que se incrementa un 53%, chegando aos 2,7 millóns euros, cun aumento no número de horas dispoñibles.

"Satisfeito e orgulloso" deste orzamento mostrouse Tino Fernández porque a folla de roteiro para o próximo exercicio "trae boas novas para Pontevedra", entre outras razóns, porque "indica que existe un goberno sólido e cohesionado cun proxecto claro e compartido" que supón un "avance e ilusión fronte á tristeza e escuridade que trouxo a pandemia e tamén unha oposición que achega ben pouco".

O concelleiro socialista destacou que este orzamento recolle as demandas da cidadanía e permite á Boa Vila seguir sendo "unha referencia" en numerosos ámbitos. E tamén subliñou que, por oitavo ano consecutivo, a presión impositiva non sobe.

Finalmente, Tino Fernández engadiu que este orzamento concibiuse "sen compartimentos estancos" xa que está pensado "como un mecanismo de solidariedade transversal" cunha idea de "política global, onde as cousas entrelázanse e entrecruzan para xerar as mellores sinerxias" e tentando levar a cabo unha "política de luces longas, aínda que iso teña menos rédito electoral".