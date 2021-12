As altas non compensan os novos contaxios e a área rebasa os 2.000 casos activos

A pesar do elevado número de altas rexistrado nas últimas 24 horas, ata 74, os novos contaxios impiden que se reduza a incidencia da pandemia na área sanitaria. Hai 162 novos infectados, o que leva os casos activos ata os 2.016. Son 88 máis que onte.

O número de pacientes ingresados nos tres hospitais da área, pola súa banda, redúcese e pasa das 47 persoas atendidas con coronavirus que había este martes ás 43 de hoxe.

Montecelo ten 29 pacientes ingresados en planta de hospitalización, mentres que outros catro están no Hospital do Salnés e tres no QuirónSalud Miguel Domínguez.

Os pacientes máis graves son outros sete que están ingresados na UCI de Montecelo.

O resto dos que contraeron o virus, outras 1.973 persoas, atópanse illadas nos seus domicilios e baixo supervisión médica.

Desde o inicio da pandemia 21.910 pacientes da área sanitaria superaron a covid-19, 74 nas últimas 24 horas, e rexistráronse 213 falecementos asociados ao virus. O último, o dunha muller de 78 anos que estaba ingresada en Montecelo.

En canto á realización de probas PCR, fixéronse na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 333.640, 1.565 nas últimas horas. A elas súmanse as 167.969 probas de antíxenos e outras 112.681 probas de detección da covid-19.

INCIDENCIA EN GALICIA

O número de casos de coronavirus en Galicia, pola súa banda, é de 13.331, 639 máis que o día anterior. Deles 1.886 son da área da Coruña, 834 da de Lugo, 2.783 da de Ourense, 2.016 da de Pontevedra, 4.319 da de Vigo, 996 da de Santiago e 497 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 53 están en UCI, 218 en unidades de hospitalización e 13.060 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 187.332 persoas curadas, rexistrándose 2.710 falecementos.

Desde o inicio da pandemia realizáronse en Galicia 3.114.859 probas PCR, 10.305 nas últimas 24 horas, que permitiron detectar 1.131 novos infectados.