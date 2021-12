RADIO.- Debatemos, que ten máis garantías de futuro a FP ou a universidade?

A varias xeracións repetíronlles unha máxima: estuda se queres ter un futuro. Estuda, significaba accede á universidade. E entrados na segunda década do século XXI, unha carreira universitaria é garantía de futuro?, hai mellores garantías cursando ciclos de Formación Profesional?. Abordamos o tema no podcast das 'Conversas na Ferrería'.

Sentamos diante dos micrófonos de PontevedraViva Radio a Santiago Ferrer, director do CIFP A Xunqueria de Pontevedra; a David Castro, director do Instituto Torrente Ballester tamén de Pontevedra e ao vicerrector de Ordenación Académica e Profesorado da Universidade de Vigo, Manuel Ramos.

Comezamos a charla ao redor dun concepto: que é garantía de futuro actualmente?. Plantexamos outros interrogantes como: se houbo adaptación das carreiras universitarias e ciclos de Formación Profesional ás demandas laborais, se persisten prexuízos cara á FP, que perfís son os que antes se están incorporando ao mercado laboral, se prexudica a sobrecualificación, ou se os salarios correspóndense á cualificación alcanzada.

Evidéncianse datos destacables como que o 20% dos estudantes universitarios abandonan ou cambian a titulación que empezaron a cursar.

Mentres a porcentaxe media europea de poboación universitaria está no 38%, en España é do 46% e países como Dinamarca ou Finlandia "déronse conta que o mercado laboral demanda un perfil profesional do que aquí aínda estamos a escapar".

Segundo o SEPE (2021) a empregabilidade da FP é do 42% e a da universidade do 38%.