Iluminada a Aldea de Nadal de Campo Lameiro para fomentar a campaña do comercio local

Aldea de Nadal, en Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro Inauguración da Aldea de Nadal de Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro Decoración de Nadal en Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro Detalle da Aldea de Nadal 2021 © Concello de Campo Lameiro

O aceso da iluminación da Aldea de Nadal serviu como o punto de partida da campaña destas festas en Campo Lameiro.

A Aldea, formada con material reciclado e de maneira artesanal grazas a residentes no municipio, pódese visitar na Carbelleira. Con ela tamén se axuda a iluminar o centro da vila e o Concello comeza a súa campaña para promover ao comercio local durante este período de actividade.

Desta forma, atópanse en marcha concursos para que os participantes obteñan cheques regalo que deberán trocar nos comercios antes do 10 de xaneiro. Carlos Costa, alcalde de Campo Lameiro, anunciaba que, a través da concellería de Festas, Cultura e Comercio, se convoca o segundo concurso de Postais; de decoración interior e exterior de vivendas; e de decoración de escaparates.

No concurso 'Recuncho de Nadal' seleccionarase a mellor decoración interior dunha vivenda con motivos do Nadal. Poderán participar persoas empadroadas no Concello, maiores de 18 anos. Para participar é necesario que envíen unha foto ao correo info@campolameiro.com no que figure como asunto 'Recuncho de Nadal'. Dentro do corpo do correo deberán indicar o nome, apelidos, domicilio e teléfono da persoa participante. Só admítese unha foto por persoa empadroada. O prazo de entrega finaliza o 22 de decembro.

'Un Nadal para soñar' é outro concurso no que se avalía a decoración exterior das vivendas e xardíns, que se poidan ver desde a vía pública. Tamén terán que enviar unha foto ao mesmo correo e cos mesmos datos que no concurso anterior e que figure como asunto 'Un nadal para soñar'. O prazo para presentar a foto conclúe o 22 de decembro.

Para estes dous certames os premios serán vales de 100, 75 e 50 euros para trocar por material en establecementos locais.

Para os establecementos comerciais proponse un concurso de decoración dos escaparates e interior con motivos destas datas. Poderán participar todos os establecementos comerciais do municipio. Tamén terán que enviar unha foto ao correo info@campolameiro.com indicando no asunto que é para 'Decoración de Escaparates do comercio local'. Haberá dous premios dun vale de 100 e de 75 euros para trocar no comercio local.

Por último, o Concello organiza o concurso de Postais de Nadal, no que se terá en conta a orixinalidade e a creatividade, ademais do deseño para escoller as propostas que presenten os escolares de ata 14 anos empadroados no municipio. Deberán enviala antes do 15 de decembro ao mesmo correo electrónico indicando como asunto 'Concurso de Postais', cos datos da persoa que concursa e un teléfono dos pais ou do titor do menor. Para este certame, o gañador recibirá un maletín de cores e unha bolsa de lambetadas para cada participante.