Unha pontevedresa, elixida por segundo ano presidenta da asemblea estatal de Ciencias do Deporte

A estudante do campus de Pontevedra da Universidade Vigo Isabel Noya acaba de ser reelixida por segundo ano consecutivo presidenta por representantes de 47 das universidades españolas que forman parte da Anecafyde, a Asemblea Nacional de Estudantes de Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

A asociación que preside centra a súa actividade na defensa dos dereitos e intereses do alumnado desta titulación e esta estudante pontevedresa valora que é unha honra que "a xente coa que traballei confíase en min como a persoa de referencia dentro da Anecafyde".

Esta estudante da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte inicia cunhas "ganas impresionantes" o seu segundo período á fronte da asociación e avanza que o seu principal obxectivo será ter un papel activo no proceso de elaboración do anteproxecto da futura lei de profesións do deporte.

Esta estudante foi reelixida nunha asemblea celebrada a finais de novembro en Sevilla, na que participaron máis de 60 representantes de 47 universidades españolas.

Completan a nova xunta directiva Daniel Franco. Ana Isabel Martínez, Esther García, Cristina Vergara e José Castro.

Trátase da segunda vez que a Anecafyde está presidida por unha estudante da facultade pontevedresa desde a súa creación en 2010, despois da etapa na que tivo á fronte a Lara Piñeiro, entre 2016 e 2018.

Ademais, a Universidade de Vigo tamén está representada na súa directiva por Matías Zelayarán, que foi reelixido membro do seu consello asesor na XXII asemblea xeral de Sevilla.

Nesta xuntanza, a institución viguesa tamén estivo representada por Iván Vicente, que foi o coordinador das universidades da zona norte no último ano, pola estudante Tatiana Guerrero e por Sergio Domínguez, vicepresidente de Asuntos Universitarios no anterior mandato.