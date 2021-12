Deixan en liberdade con cargos un mozo ao que lle imputan roubos en tres comercios, dous restaurantes, unha zapatería e en doce vehículos

A Garda Civil detivo a un veciño de Poio, en liberdade condicionada, como presunto autor de algo máis dunha ducia delitos contra o patrimonio e a orde socioeconómica labores durante os últimos meses neste municipio.

As investigacións realizadas polo Equipo de Investigación da Compañía da Garda Civil de Pontevedra, atribúelle a presunta comisión de, polo menos, tres roubos con forza en establecementos comerciais, dous restaurantes e unha zapatería, e en doce vehículos.

Segundo informan fontes oficiais do Instituto Armado, o operativo que permitiu a detención do presunto autor iniciouse por mor da proliferación dos roubos que viñan producindo no interior de vehículos, tanto en garaxes como na vía pública. Unha análise pormenorizada de todos e cada un dos feitos levaron aos investigadores á conclusión de que, polo seu modus operandi poderían responder á mesma autoría xa que, tanto nos vehículos como nos inmobles, utilizaba unha panca ou outro obxecto contundente para romper os cristais ou os dispositivos de peche.

Trátase dun home de 33 anos, cun amplo historial delituoso, que durante as datas en que se cometeron os roubos atopábase en liberdade condicionada, cumprindo condena no centro penal da Lama.

Entre os feitos delituosos investigados atribúeselle a comisión de dous roubos con forza nun restaurante da zona de Combarro. Un deles o mes de novembro pasado, apropiándose a recadación da caixa rexistradora despois de violentar o cadeado dunha das xanelas do local. Aos cinco días volveu tentar, pero nesta ocasión non conseguiu vencer a resistencia do cadeado.

A investigación identifícao tamén como presunto autor doutro roubo que se cometeu dous meses antes, concretamente a madrugada do día 23 de setembro nunha zapatería, nunha céntrica avenida do municipio de Poio. Esa mesma madrugada rexistráronse, co mesmo modus operandi, 8 delitos de danos e roubos no interior doutros tantos vehículos estacionados nas inmediacións da mesma zapatería.

A estes roubos en vehículos engádenselle outros que tamén perpetraría o mesmo en setembro, no interior de catro vehículos estacionados na zona de Raxó.

O detido e as dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución de garda de Pontevedra, que decretou a súa liberdade con cargos.