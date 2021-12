Román Rodríguez anuncia a ampliación do instituto Aquis Celenis en Caldas de Reis

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodriguez, vén de anunciar a ampliación do instituto IES Aquis Celenis, en Caldas de Reis.

Nunha visita, o titular do departamento educativo do Goberno galego sinalou que o obxectivo desta intervención é "dar resposta ás necesidades de escolarización da zona", cun investimento estimado de arredor de 3 millóns de euros.

Neste momento o centro conta con 377 alumnos, o que obriga a ocupar todos os espazos do centro, incluídos os departamentos e as salas de profesores. Coa ampliación solucionarase esta situación, a través da construción de aulas polivalentes para as etapas tanto de ESO como de Bacharelato.

Así mesmo, está previsto que a obra inclúa unha nova aula de música, espazo de creación, ximnasio e vestiarios e varios espazos para o profesorado, constituíndo unha superficie construída total de 2.372 metros cadrados.

Román Rodríguez explicou que a Consellería ten previsto asinar un convenio co Concello de Caldas de Reis para esta ampliación. Unha vez asinado, a Xunta encargará o proxecto, para o que xa figura nos Orzamentos de 2022 unha partida de 50.000 euros. A previsión é iniciar as obras no ano 2023.

O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, valora positivamente o estudo previo para a ampliación do IES Aquis Celenis que recolle a proposta do Concello de ampliar en altura o actual edificio para mellorar a oferta educativa e ampliala coa impartición de novos ciclos formativos de FP.

O alcalde celebra que finalmente a Xunta "avance na petición formulada polo Concello no ano 2018 para mellorar a infraestrutura e instalacións do Instituto e poder ampliar deste xeito a oferta educativa de FP para dar servizo a toda a comarca de Caldas".