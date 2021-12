Melloran un vial en Bordóns no lugar da Lamela

Construción dun muro nun vial en Bordóns no lugar da Lamela © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo está a acometer unha mellora de seguridade viaria en Bordóns no lugar da Lamela.

A actuación que conta cun orzamento de 25.499 euros céntrase na construción dun novo muro de cachotería, que funciona como contención, e o ensanche do vial ata os 4 metros. Os traballos de construción do muro está previsto que rematen esta mesma semana e, a continuación, procederase ao hormigonado ao longo de 35 metros do camiño.

Na parte máis alta, colocarase un valo e un banco que permitirá gozar das vistas do municipio desde esa zona.

O alcalde, Telmo Martín, e o concelleiro de Obras e Servizos, Óscar Vilar, visitaron este luns a actuación, así como outra zona no mesmo lugar da parroquia no que se prevé actuar en breve e que supón un problema similar a leste no que xa se está traballando. Martín destaca "a boa colaboración veciñal para poder levar a cabo estes traballos coa cesión voluntaria de terreo para ampliar un camiño que agora será un vial en condicións".

Tamén en Bordóns, o pasado mes de setembro concluíron os traballos de recuperación do leito do río Sear e a mellora do cruzamento do camiño municipal que atravesa Dorrón.

A actuación, que roldou os 30.000, euros ten o obxectivo de acabar coas inundacións provocadas polos desbordamentos periódicos do río debido á deficiente canalización do leito fluvial.

A obra incluíu tamén a reposición da pavimentación que presentaba gretas e mesmo fochas na parte máis próxima ao río. Para mellorar a seguridade do tránsito peonil pola contorna instalouse na ponte unha varanda.