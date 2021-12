Inauguran na rectoral do Sagrado Corazón de Ponte Caldelas un belén de mil pezas

Inauguración do belén da rectoral do Sagrado Corazón de Ponte Caldelas © Asociación Cultural O Torreiro de Forzáns Inauguración do belén da rectoral do Sagrado Corazón de Ponte Caldelas © Asociación Cultural O Torreiro de Forzáns Inauguración do belén da rectoral do Sagrado Corazón de Ponte Caldelas © Asociación Cultural O Torreiro de Forzáns

Na Casa Rectoral do Sagrado Corazón de Ponte Caldelas xa pode visitarse o tradicional belén que se cada ano promove a Asociación Cultural O Torreiro de Forzáns. Esta obra costumbrista de máis de 20 metros cadrados deseñado por Antonio Varela e Marisol Peso foi inaugurada polos veciños nun acto presidido polo cura párroco Benito Vázquez e o presidente do colectivo, Antón Xil.

O acto inaugural iniciouse cunha oración litúrxica do párroco, quen reivindicou estas datas desde o punto de vista do reencontro familiar e de solidariedade.

Antonio Varela, o deseñador do belén, é un belenista consagrado, residente en Parada e colaborador habitual da Cultural de Forzáns. Súa tamén é a elaboración do belén de grandes dimensións que cada ano se expón na Comandancia da Garda Civil en Pontevedra.

Os seus desexos de expoñer a arte belenista en Ponte Caldelas inspiraron a colaboración entre a Cultural de Forzáns e a Unidade Pastoral de Ponte Caldelas para que unha creación súa e de Marisol Peso estea exposta durante o periodo de Nadal na Rectoral do Sagrado Corazón de Ponte Caldelas en horario de luns a venres de 18 a 20 horas, os sábados de 11 a 14 horas e de 18 a 20 horas e os domingos de 11:30 a 14 horas.

A entrada é libre e gratuíta respectando aforos e medidas de seguridade sanitarias.

Este belén artesanal tradicional con motivos costumbristas ten preto de 1.000 pezas e está elevado sobre un relieve montañoso. Recrea, ademais do famoso Castelo de Herodes, unha ducia de escenas que recollen ademais do Nacemento, un río con auga en movemento, unha fervenza e unha ponte, unha praza do pobo, unha fonte, actividades de labranza, sementado de campos e viñedos, palleiros, porcos, galiñas, animais domésticos, un mercado, panadería, taberna, pousada, un muíño, etc.

As casas están feitas a man con total realismo e sobresaen as tellas feitas, unha a unha, cun coidado absoluto e cun nivel de precisión extraordinario. Tamén é de salientar a decoración vexetal, os sendeiros e camiños e toda a composición que acada unha beleza extraordinaria.

Ademais de que este Belén poida ser visitado polo público, os promotores da iniciativa cursarán invitacións aos centros educativos e as escolas infantís do municipio así como aos de Fornelos de Montes e A Lama para que poidan achegarse ata Ponte Caldelas e gozar desta demostración da arte belenista.