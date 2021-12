'Inspiradores' axudará os pontevedreses a desenvolver a súa intelixencia emocional e fortaleza mental

Ponentes do programa 'Inspiradores' © Concello de Pontevedra

A Concellería de Promoción Económica e Turismo e as empresas locais Docensa e ADN Ges Pro teñen preparado un novo proxecto, a través da plataforma Zoom, para axudar á cidadanía a evolucionar na súa intelixencia emocional, o liderazgo e a fortaleza mental.

'Inspiradores', que así se chama o congreso, terá lugar entre os días 13 e 17 de decembro, en horario de 15:30 a 16:00 horas.

Contará con relatores de gran prestixio nacional e internacional como son a escritora motivacional Adriana Macías (luns 13), a mentora e formadora de alto rendemento Catalina Davis (martes 14), o coach Javier Iriondo (mércores 15), o consultor estratéxico Fernando Salinero (xoves 16) e a famosa psicóloga Silvia Congost (venres 17).

"Estamos inmersos nun dos momentos da historia recente máis imprevisible, cunha incerteza que nos fai vivir en estado de alerta e de tensión, e todos os expertos coinciden na necesidade de aprender e de evolucionar no aspecto persoal, a intelixencia emocional, o liderazgo e a fortaleza mental como claves para xestionar mellor as nosas emocións", explica a concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco.

Ademais, "a velocidade do cambio e a incerteza aféctanos internamente", por iso decidiron poñer en marcha 'Inspiradores' "da man do equipo co que levamos 10 anos organizando o congreso Ponte a punto", sinala.

Pola súa banda, o responsable de Docensa, José Luis Bouzas, destaca que "baseándonos precisamente na experiencia acumulada ao longo desta última década, queremos levar a cabo unha proposta máis ambiciosa e permanente, que en lugar de plasmarse nunha cita anual, vaia máis aló e se artelle mediante unha plataforma que achegue pílulas inspiradoras de xeito constante".

As inscricións para estas conferencias gratuítas poderán facerse a través da web www.inspiradores.net.