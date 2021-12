Os Reis Magos volven a Vilagarcía e buscan acompañantes para a cabalgata

A tradicional cabalgata de Reis chega a Vilagarcía despois dun ano de parón. Coa intención de traer aos máis pequenos a ilusión destas datas tan sinaladas, habilitaranse 42 prazas para os nenos e nenas de entre 7 e 15 anos que queiran acompañar a Melchor, Gaspar e Baltasar no esperado desfile do 5 de xaneiro.

Confiando en que poida celebrarse garantindo as distancias de seguridade, preparáronse menos prazas que outros anos.

Deste xeito, as 42 prazas repartiranse da seguinte forma: 18 para nenos e nenas de 7 a 9 anos, que poderán ir nas carrozas de Melchor, Gaspar e Baltasar (6 en cada unha delas); as 24 restantes, para rapazada de 10 a 15 anos, que irán nas carrozas dos agasallos (8 en cada vehículo).

A vestimenta deberá ir acorde co evento, igual que en anteriores edicións, cos nenos e nenas vestidos de paxes e, ademais, será obrigatorio o uso de máscara en todo momento.

O prazo de inscrición vai do 14 ao 19 de decembro e será de balde. Para anotarse, deberá cubrirse o formulario descargable da sede electrónica do Concello, do taboleiro de anuncios da web municipal ou recollelo nas oficinas da Concellería de Cultura no Auditorio. Unha vez cuberto o papel deberá presentarse a través da sede electrónica ou no rexistro xeral do Concello, en horario de 8:30 a 14:30 horas.

Para cubrir as prazas seguirán o orde de rexistro. En caso de baixa haberá unha lista de reserva á que recorrer. Unha vez feita a lista de participantes, publicarase na sede do Concello, na web municipal, na sede electrónica e na Concellería de Cultura a partir do día 22 de decembro.

En función da situación sanitaria e sempre que as restricións o permitan, o percorrido da cabalgata pecharase nas próximas datas.

Todos os vilagarciáns poderán saudar persoalmente aos Reis Magos nas recepcións oficiais que farán nos días previos ao 5 de xaneiro, igual que o ano pasado, e seguindo os protocolos de seguridade.