"Non nos van a deter porque o peche de Raíña Vitoria é arbitrario e unilateral"

Segunda manifestación veciñal polo peche de Raiña Vitoria © Mónica Patxot Segunda manifestación veciñal polo peche de Raiña Vitoria © Mónica Patxot

Dúas semanas despois da primeira mobilización veciñal para esixir a reapertura ao tráfico da avenida Raíña Vitoria, centos de persoas volveron a saír á rúa para opoñerse ao "despropósito" do goberno municipal e denunciar a "ausencia de diálogo".

Tras concentrarse ante a casa do concello da Praza de España, os manifestantes cruzaron a Alameda ata a propia Raíña Vitoria, onde censuraron o que consideran unha medida "arbitraria e unilateral" que obstrúe unha "vía de entrada natural" na cidade.

Ao remate desta manifestación, convocada pola unión de asociacións Por Pontevedra, deuse lectura a un manifesto no que os colectivos que integran esta unión asociacións lamentaron as "descualificacións" do Concello aos cidadáns que rexeitan esta medida.

"Estamos aquí pola nosa condición de veciños e porque temos o mesmo dereito que calquera outros cidadáns do noso concello para opoñernos ao que consideramos unha medida arbitraria e unilateral", destacaron.

Os veciños advirten que seguirán reclamando a apertura da avenida Raíña Vitoria, para a que demandan unha reurbanización "acorde coas características da vía e do armazón urbano da cidade", conxugando o goce dos habitantes co acceso dos visitantes.

Lembraron ademais que as eleccións "non son unha patente de corso" para adoptar decisións "sen permitir que a voz dos cidadáns teña cabida", lamentando que o modelo de cidade convértase "en algo que cada vez máis é exclusivamente o seu modelo de cidade".

A unión de asociacións Por Pontevedra adiantan que haberá máis mobilizacións en próximas datas, non só relacionadas con Raíña Vitoria, senón cos problemas detectados no ámbito de actuación dos colectivos que integran esta agrupación comunitaria.