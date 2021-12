A rocambolesca historia do 'narcosubmarino', a xuízo en Pontevedra

A Audiencia de Pontevedra xulgará a próxima semana, desde o luns 13 de decembro, aos sete detidos pola súa relación co narcosubmarino afundido na ría de Aldán en 2019 con máis de 3.000 quilos de cocaína a bordo.

No banco dos acusados sentarán os tres tripulantes da embarcación, un vigués e dous homes de nacionalidade ecuatoriana, que están en prisión provisional; e os outros catro galegos implicados na operación, detidos todos eles en terra.

A Fiscalía solicita trece anos e medio de prisión e dúas multas de 300 millóns de euros para os sete acusados por un delito contra a saúde pública, agravado pola "extrema gravidade" da cantidade de droga que movían e o uso desta peculiar embarcación.

Este narcosubmarino, o primeiro detectado nas costas galegas tras cruzar o Atlántico, partiu de Brasil en setembro de 2019, segundo os investigadores, con máis de tres mil tabletas de cocaína, que alcanzarían un prezo no mercado duns 123 millóns de euros.

A investigación das autoridades españolas, en colaboración coa policía internacional, pescudou que a embarcación semisumerxible ía chegar a finais de novembro a Galicia, polo que despregaron un amplo operativo de vixilancia para interceptalos.

Os axentes do ECO Galicia da Garda Civil, xunto coa Policía Nacional e o Servizo de Vixilancia Aduaneira, interceptaron as comunicacións entre as catro persoas que recibirían a droga, concertando un barco para levala a terra e o seu posterior traslado por estrada.

Pero ao verse descubertos, un deles alertou aos tripulantes do narcosubmarino para que afundisen a embarcación e chegasen a praia cos seus propios medios, coa intención de deixar a descarga da cocaína para máis adiante utilizando medios subacuáticos.

A rápida actuación policial permitiu sorprender aos tripulantes chegando á costa e viron que a uns vinte metros da praia estaba a afundirse o narcosubmarino no que cruzaran o Atlántico e que decidiran abandonar.

Case todos os detidos, salvo un dos tripulantes que foi detido nese momento ao tentar sen éxito fuxir a nado, foron arrestados en días posteriores, salvo dous dos que esperaban en terra, localizados nas súas casas de Palma de Mallorca e Lleida meses despois.