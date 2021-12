A comunidade xudicial de Pontevedra homenaxea a Pedro Sanjuán

Homenaxe a Pedro Sanjuán © Colegio de Procuradores de Pontevedra Homenaxe a Pedro Sanjuán © Colegio de Procuradores de Pontevedra Homenaxe a Pedro Sanjuán © Colegio de Procuradores de Pontevedra

Os profesionais da procura pontevedresa, acompañados de destacados membros da comunidade xudicial, celebraron este venres un acto de homenaxe a Pedro Sanjuán, ex vicedecano do Colexio de Procuradores cunha dilatada traxectoria profesional e servizo na xunta de goberno colexial durante máis de 20 anos, e que faleceu en decembro de 2020.

Tras asistir xunto á familia a un acto relixioso na igrexa de San Xosé de Campolongo, o decano Gabriel Santos, acompañado do presidente da Audiencia Provincial, Francisco Javier Menéndez Estébanez, o secretario coordinador provincial dos xulgados de Pontevedra, José Tronchoni Albert, e de numerosos membros da comunidade xudicial e procuradores de toda a provincia, celebraron un acto de homenaxe na sala nobre da Audiencia Provincial.

Durante o acto entregaron á familia a distinción que recoñece a Sanjuán como primeiro colexiado de honra dos procuradores pontevedreses.

O acto foi dirixido pola actual vicedecana, Elena Montáns, e contou coas intervencións do secretario do colexio, Faustino Maquieira, o decano Gabriel Santos, o presidente da Audiencia, Francisco Javier Menéndez e o ex decano, Jesús Martínez Melón, que compartiu con Sanjuán moitos anos de servizo na Xunta de Goberno colexial.

Na súa intervención, o decano Gabriel Santos, rendeu tributo a "unha figura esencial da procura pontevedresa", e subliñou unha intachable traxectoria de tres décadas durante as que Sanjuán destacou non só pola súa gran pericia profesional, senón polo seu "constante compromiso coa profesión" e por "unha vocación permanente de servizo público" que o levou a formar parte das sucesivas xuntas de goberno dos últimos 20 anos.

O decano incidiu na profunda transformación experimentada pola profesión durante esas dúas décadas, que levou á readaptación dos despachos profesionais, con cambios na propia estrutura colexial e no acceso á práctica da procuradoría, a perda da territorialidade ou a implantación das novas tecnoloxías.

Durante ese período, Pedro Sanjuán cumpriu, sobre todo no partido xudicial de Pontevedra, "un labor divulgativo, formativo e pedagóxico encomiable".

Santos destacou do homenaxeado "o seu carácter aberto e próximo, a súa solidariedade cos compañeiros de profesión, o seu talante dialogado e reflexivo, a súa predisposición para abordar os problemas con diálogo e equilibrio", uns atributos que representan "a imaxe da excelencia profesional".

Ademais, concluíu a súa intervención animando a todos os profesionais da procura a ter presente o seu legado, un legado "que forma xa parte da intrahistoria do Ilustre Colexio de Procuradores de Pontevedra".