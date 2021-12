A campaña "Elas son a forza do Nadal" reivindica o papel que xogan as mulleres dos sector primario

A Deputación de Pontevedra lanza a terceira edición da campaña "Elas son a forza do Nadal" para defender o "papel fundamental que as mulleres sempre xogaron no sector primario ao longo de toda a historia", como afirmou a presidenta provincial Carmela Silva na presentación desta iniciativa.

Neste acto Carmela Silva estivo acompañada pola deputada de Igualdade, Victoria Alonso, e por Susana Aguiar, emprendedora da produción de lácteos na empresa Kalekoi, Natalia Peixoto, viveirista en Figueiró (Tomiño) e Mónica Brey, produtora de mazá de sidra ecolóxica da Estrada.

Elas son parte das nove mulleres que participan na campaña deste ano na que tamén aparecen reflectidos os testemuños de Beatriz Molones, redeira en Cangas, Rita Vidal, vicepatroa maior primeira da Cofradía de Pescadores de Carril e presidenta da asociación AmarCarril de Turismo Mariñeiro, Andrea Silva, peixeira de baixura na Praza de Abastos de Pontevedra, Maruxa Valverde, propietaria dunha panadería en Nigrán, María Antonia Almansa, presidenta da Asociación Cunicultores Progacun (Rodeiro) e Maika Mougán, agricultora en Hortamanga.

A campaña será divulgada nas redes sociais e medios de comunicación e conta cuns vídeos nos que se pode ver a "cada unha das mulleres, en pé, empoderadas e aportando tanto á economía", dixo Carmela Silva, e nos que tamén se anima ás mulleres a formar parte das directivas e a darse conta da súa valía.

A presidenta referiuse tamén á "calidade e sostibilidade" dos produtos de proximidade e remarcou que "mercamos os produtos sen pensar quen está detrás e nós, dende a Deputación, queremos poñerlle rostro" con esta campaña que "fala de nós, do que somos e do ben que facemos as cousas e liderado por mulleres o que lle dá un enorme valor engadido".

Susana Aguiar, Natalia Peixoto e Mónica Brey agradeceron á Deputación a súa confianza e a posta en marcha deste tipo de campañas "que non só fan fincapé no sector primario senón que nos axudan a reivindicar o papel das mulleres, que ata o de agora estaba nun segundo lugar".