Lasaña CC BY-NC-SA Mateusz Feliksik en Unsplash Berberechos ao natural Pescamar © Conservas Pescamar Luras en salsa americana Pescamar © Conservas Pescamar

Chega unha nova entrega da serie "A cociña gourmet en conserva", da man de Conservas Pescamar. Nesta ocasión, imos preparar unha receita na que combinaremos un prato italiano, a 'lasaña', coa tradicional 'picada' da cociña catalá e os sabores atlánticos dos berberechos e as luras Pescamar.

A 'picada' é unha salsa preparada con diversos condimentos machucados nun morteiro, habitualmente especias, froitos secos tostados, restos de pan duro, allo, pementa, azafrán, entre outros, e ligados cun pouco de aceite, vino ou caldo.

Os berberechos son moluscos altamente nutritivos, grazas á súa achega en ferro. O seu baixo contido en graxas e gran porcentaxe de proteínas, convértenos nunha perfecta alternativa ás carnes.

Desde un punto de vista nutricional, tamén a lura destaca polo seu alto contido en proteínas de gran calidade, necesarias para manter os músculos sans.

Para preparar esta saborosa Lasaña con picada de luras e berberechos Pescamar, necesitamos os seguintes ingredientes:

• Para a bechamel:

- 1/2 l de leite

- 70 g de manteiga

- 70 g de fariña

- sal e pementa branca

- noz moscada

• Para o recheo:

- 1 lata de berberechos ao natural Pescamar

- 2 latas de luras en salsa americana Pescamar

- 100 g de améndoas picadas

- 2 porros

- nata líquida

- 2 cenorias

- 3 cebolas

- 300 g de xamón serrano

- 1 pemento vermello

- queixo parmesano

- viño branco

- 1 tomate natural

- 2 paquetes de obleas de pasta

- 750 g de salsa de tomate

Preparación:

Cocemos as obleas de pasta en auga con sal e manteiga. Unha vez cocidas as follas, reservámolas en auga fría cun pouco de aceite.

Preparamos a bechamel mesturando a manteiga, a fariña e o leite. Cocemos a mestura a lume lento e remexemos ata conseguir unha salsa cremosa. A continuación, engadimos sal, pementa e noz moscada, ao gusto.

Para o recheo, refogamos todas as hortalizas cortadas moi finas. Cando estean feitas, engadimos as améndoas picadas ata que se torren. A continuación, o xamón serrano en tiras, a lata de berberechos ao natural Pescamar, previamente escorrida, e as dúas latas de luras en salsa americana Pescamar, sen escorrer.

Reducimos cun chorro de viño branco e nata líquida, e traballamos a mestura cun pouco de bechamel.

Para montar a lasaña, poñemos na base do prato un pouco de salsa de tomate, e dispoñemos por capas: oblea, recheo e así sucesivamente ata 3 pisos.

Finalizamos coa última oblea e cubrimos con bechamel e queixo. Gratinamos ao forno.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.