1.465 casos activos este venres na área sanitaria, con cinco pacientes na UCI e 38 hospitalizados en pranta

Persoal sanitario que realiza probas PCR © Mónica Patxot

Continúa o incremento de casos activos e de persoas hospitalizadas na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés nestas datas previas ao Nadal.

Segundo os datos facilitados pola consellería de Sanidade este venres 10 hai 1.465 casos activos na área, 71 casos máis que o xoves. Desta cifra, 38 pacientes atópase ingresados en planta de hospitalización, os mesmos que o xoves. 34 están no Hospital Montecelo, dous no Hospital do Salnés e outros dous no Hospital Quirón Saúde Miguel Domínguez. A esta cifra, hai que sumar a presenza de cinco pacientes, dous máis que o xoves, na unidade de Coidados Críticos do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Realizáronse 1.026 probas PCR nas últimas 24 horas na área sanitaria, rexistrándose 121 novos positivos.

Nas últimas horas non se rexistraron novos falecementos na área e o número de decesos é de 211 pacientes desde o inicio do plan de continxencia. Curáronse 48 persoas nas últimas 24 horas, elevando da cifra de persoas curadas desde que comezou a pandemia a 21.661 pacientes.

DATOS EN GALICIA

Galicia rexistrou 988 novos positivos nas últimas 24 horas, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade. Trátase de 46 contaxios diarios menos respecto a os rexistrados o xoves pero 168 casos máis que os detectados hai unha semana.

Nas últimas horas sumáronse tres novos falecementos, tres mulleres, dúas delas, de 72 e 82 anos, falecidas no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A cifra total de falecementos en Galicia sitúase en 2.693 mortes desde que se notifican as mortes con covid-19.

Este venres, o número de casos activos na comunidade ascende a 10.677 pacientes, 473 máis que na xornada do xoves. Por áreas sanitarias, a situación é a seguinte: Vigo: 3.352 (+217); Ourense: 2.550 (+52); A Coruña-Cee: 1.472 (+105); Pontevedra-O Salnés: 1.465 (+71); Lugo: 704 (+8); Santiago-O Barbanza: 704 (+22); e Ferrol: 430 (-2).

O número de persoas hospitalizadas tamén sobe. Nesta xornada contabilízanse 260 persoas en planta, catro máis que o xoves. Nas unidades de Coidados Críticos hai 42 pacientes, cinco máis que o día 9.

Curáronse 512 persoas nas últimas horas. Desde o inicio do plan de continxencia curáronse 184.859 persoas en Galicia.