O domingo chegará o anticiclón ás Rías Baixas

Zona do Club Naval de Pontevedra con nubes no horizonte © Juan Mejuto

A partir deste venres 10 de decembro, Galicia comezará a situarse baixo a influencia anticiclónica, segundo a información facilitada polo servizo de Meteogalicia. Durante esta xornada, espéranse abundantes nubes e choivas débiles durante a mañá, dando paso a ceos con intervalos de nubes e claros a medida que avance o día, coa posibilidade dalgúns chuvascos illados e ocasionais pola tarde. As temperaturas ascenderán para situarse entre os 11 e os 15 graos. Os ventos soprarán de compoñente oeste pola mañá, variando a noroeste pola tarde. Serán frouxos en xeral, moderados no litoral e nas zonas altas.

Durante o sábado 11, Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, gañando progresivamente influencia anticiclónica. As temperaturas non experimentarán grandes cambios e moveranse entre os 11 graos de mínima e os 14 de máxima. O vento soprará frouxo de compoñente oeste en xeral.

O domingo 12, Galicia e as Rías Baixas, en concreto, quedarán baixo a influencia anticiclónica. Espéranse bancos de néboa matinal, que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso chegando aos 7 graos mentres que as máximas ascenderán de maneira moderada situándose nos 16 graos. Os ventos soprarán frouxos de compoente sur.

A comunidade quedará a partir do domingo baixo a influencia anticiclónica ao longo da semana, dando lugar a estabilidade atmosférica. A probabilidade de choiva será moi baixa. As temperaturas situaranse entre os 8 e os 15 graos.