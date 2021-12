Tres comunidades de montes dan o primeiro paso para a constitución dunha Mancomunidade en Campo Lameiro

As Comunidades de Montes (CM) de Chacente, Padín e Paredes organizan este sábado 11 de decembro, no Día Internacional das Montañas, unha mesa redonda para analizar os beneficios económicos, sociais, ecolóxicos, culturais e estratéxicos que teñen as mancomunidades de montes.

A este acto están convocados todos os membros das xuntas rectoras de todas as comunidades de montes do concello de Campo Lameiro e tamén toda a veciñanza con interese, co obxectivo de que este sexa o primeiro paso para a constitución dunha Mancomunidade de montes en Campo Lameiro.

No concello de Campo Lameiro hai 30 comunidades de montes que xestionan case 4.000 hectáreas de monte, o que supón o 60% da superficie do concello.

O obxectivo fundamental das mancomunidades é o de compartir servizos entre as distintas comunidades para abaratar custos e mellorar a eficiencia; o intercambio de experiencias e coñecementos; a creación de sinerxias de traballo; a loita mancomunada contra os incendios; acadar maiores beneficios na venda de madeira; a posta en marcha de novas iniciativas colectivas; dar asesoramento técnico, xurídico e administrativo ás Comunidades que máis o precisen; concurrir de maneira conxunta a subvencións ou axudas públicas para o monte ou unha maior capacidade de interlocución coa Administración.

Neste primeiro acto as comunidades de montes de Campo Lameiro estarán acompañadas de persoas con coñecemento e experiencia na xestión de Mancomunidades, como son: Xosé Alfredo Pereira, presidente da Organización Galega de CCMM; Iván Pérez, presidente da Mancomunidade de Montes de Pontevedra; Xosé Carlos Morgade, presidente da CM de Mourente e fundador da Mancomunidade de Pontevedra e Uxío González, presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo.

O acto terá lugar este sábado 11 ás 19:30 horas no Auditorio do Centro Sociocultural Sobrino Buhigas de Campo Lameiro.