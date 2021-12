Cinco médicos e dous pacientes afectados por un brote de covid-19 no Hospital Provincial

Polo menos sete persoas víronse afectadas por un gromo de covid-19 no servizo de Medicina Interna do Hospital Provincial. Trátase, segundo confirma o Servizo Galego de Saúde, de cinco facultativos e dous pacientes que estaban ingresados no centro hospitalario.

Todos eles deron positivo por covid-19, engaden desde o Sergas.

As autoridades sanitarias están a investigar a orixe deste gromo pero, por agora, todo apunta a que tería unha orixe "multifactorial", polo que non se derivaría dunha única causa.

Os contaxios, sinalan desde a xerencia da área sanitaria, "viñeron de fóra e de dentro" das instalacións hospitalarias, entre outras causas, por visitas aos pacientes.