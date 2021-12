Arrincan a placa, os carteis e a bandeira da sede do BNG en Marín

O BNG de Marín ven de denunciar un ataque na súa sede no que foi arrincada tanto a placa co logo do BNG e os carteis existentes na entrada do local, como a bandeira galega e os carteis colgados no balcón e ventás do primeiro andar.

Os autores desta acción tiveron que escalar pola fachada do edificio para acceder ao balcón.

A Portavoz municipal do BNG de Marín, Lucía Santos, afirma que o ataque limitouse ao exterior da sede, mais "non foi un acto improvisado, senón unha acción planificada para roubar e ocultar a mensaxe do BNG, un intento de limitar a nosa acción política e tentar infundir medo entre a militancia".

O BNG de Marín xa fixo a correspondente denuncia deste ataque contra a sede da organización local.

"Descoñecemos a identidade dos autores ou das autoras deste ataque, mais todo parece indicar que se trata dun ataque procedente de elementos da dereita máis rancia e españolista, tan envalentonada nos últimos tempos", din dende o Bloque nun comunicado.

Lucía Santos declara que "as persoas responsábeis desta acción deben saber que non nos van facer calar. Este tipo de actuacións antidemocráticas o único que fan é autoafirmarnos, máis aínda se cadra, nos nosos principios e na nosa determinación para continuar co noso traballo a prol dos e das marinenses e da nosa Terra".