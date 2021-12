O Concello de Poio e Zona Franca elaborarán un plan estratéxico para o municipio

O delegado do Estado na Zona Franca de Vigo, David Regades, asinou este xoves co concelleira de Promoción Económica do Concello de Poio, Gregorio Agís, un convenio para a realización dun plan estratéxico do municipio

David Regades explicou en rolda de prensa que este plan establecerá as directrices para unha estratexia que supoña un proxecto a longo prazo e incluirá un diagnóstico territorial, obxectivos estratéxicos e unha folla de ruta con actuacións "específicas, claras e realistas" para a mellora da competitividade económica, a calidade de vida e para crear emprego.

Ademais, subliñou que "o proceso será participativo" e organizaranse xornadas para recompilar opinións de axentes e entidades público-privadas relevantes sobre a situación actual e os retos futuros de Pontevedra, "co obxectivo de enriquecer a proposta de accións para o futuro".

Esta "folla de ruta" xa empezou hai uns meses cunha fase de diagnóstico na que a empresa consultora Auren está a analizar a economía e o tecido empresarial de Poio e da comarca de Pontevedra. O traballo terá en conta a repercusión social e económica da crise do Covid-19 e analizará parámetros como tecnoloxía, innovación e internacionalización, a contorna política e legal, a sociedade e cultura, demografía, medioambiente e sustentabilidade, así como iniciativas de interese.

A información sintetizarase nunha matriz DAFO, unha ferramenta de estudo para determinar debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades e a partir de aí redactarase un informe final.

Ademais, realizarase unha selección de proxectos exitosos, con obxectivos similares, tanto de España como internacionais, que poidan resultar inspiradores e que se poidan aplicar.

Finalmente elaborarase unha lista de axudas públicas susceptibles de financiar a implementación dos programas e actuacións propostas e formularanse unha batería de indicadores que faciliten a avaliación e seguimento periódico das accións e permita a toma de decisións.

Para a consecución dos obxectivos, constituirase un grupo de traballo paritario con tres representantes de cada parte.

Gregorio Agís agradeceu ao delegado da Zona Franca a elaboración deste Plan Estratéxico específico para Poio que "é un concello moi xoven, dinámico e con importantes empresas" que precisa "poñer en valor os nosos recursos e testar as nosas debilidades".