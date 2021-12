Unha muller resulta ferida leve nun atropelo en Alcalde Hevia

Unha muller de 35 años resultou ferida leve e tivo que recibir asistencia sanitaria este xoves tras sufrir un atropelo na confluencia entre as rúas Alcalde Hevia e Manuel Leiras Pulpeiro.

Segundo cofirmou a Policía Local de Pontevedra, o atropelo produciuse ás 8.30 horas da mañá deste xoves cando a muller cruzaba un paso de peón.

Testemuñas presenciais confirman que a muller quedou tirada no chan e tivo que ser atendida no propio lugar do accidente polo persoal da UVI móbil de Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

A continuación, a muller foi trasladada a un centro sanitario, o Hospital Domínguez de Pontevedra, cun prognóstico inicial leve.

Ata o lugar do accidente desprazáronse a Policía Local e os servizos sanitarios.