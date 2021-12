Galicia impulsa o turismo activo para consolidarse como destino de natureza e deporte

Alfonso Rueda no ecoparque de Marín © Xunta de Galicia

Galicia quere consolidarse como un destino turístico de natureza e deporte e para iso o goberno galego decidiu colaborar co sector privado para impulsar actividades relacionadas co turismo activo.

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, asinou este martes en Marín un convenio de case 150.000 euros coa Asociación Galega de Empresas de Turismo Activo, Aventura e Natureza (AGETAN) para concretar estas accións.

Entre outras medidas, a organización poñerá en marcha produtos de turismo activo "máis sostibles", segundo detallou Rueda, incluíndo a información, a formación e o asesoramento ás empresas deste ámbito para a súa implantación.

Ademais, o acordo conleva accións de promoción do turismo de activo e a activación dunha canle de reserva directa a través de internet para acceder ás distintas actividades.

O turismo activo, subliñou o vicepresidente galego, "encaixa" co modelo turístico que a Xunta de Galicia está a deseñar para o próximos tres anos, en colaboración co Agrupación industrial Turismo de Galicia e as tres universidades galegas.

A aposta por un turismo "seguro, de calidade e sostible" son piares deste modelo que se está estudando no marco do Plan Director 2021-2023 Galicia Destino Seguro.

Alfonso Rueda reiterou que Galicia é un "destino seguro" para os visitantes que desexen gozar de experiencias que combinen o deporte e a aventura ao aire libre.

A este respecto, lembrou que tras a pandemia os viaxeiros "cada vez buscan máis propostas vinculadas a un turismo tranquilo en espazos abertos e en contacto coa natureza", que se adapta á oferta turística de Galicia.

O dirixente autonómico tamén defendeu a "oferta diversificada" que ten Galicia para atraer turistas á comunidade fóra da tempada alta, en ámbitos como o turismo náutico, o deportivo, o rural, o termal ou o enogastronómico.

O turismo activo tamén contribuirá agora a "desestacionalizar" a oferta turística e a "dinamizar a economía dos concellos máis pequenos e as zonas máis rurais", sentenciou o vicepresidente da Xunta.