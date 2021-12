Varios feridos ao derrubarse parte do teito dun supermercado de Vilagarcía

Varias persoas resultaron feridas na mañá deste martes nun accidente producido dentro do supermercado Supeco, situado na avenida das Carolinas de Vilagarcía de Arousa.

Fontes oficiais do Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112 informan de que hai dúas persoas feridas e a Policía Nacional eleva a cifra a tres, dous empregados e un cliente. Todos eles serían traslados por Urxencias Sanitarias de Galicia ao Hospital do Salnés.

O 112 Galicia tivo coñecemento dos feitos poucos minutos despois das 12 da mañá deste martes a través dunha chamada na que lles alertaban de que se caeu parte do teito.

Segundo varias fontes consultadas, caeu parte do teito da zona da carnicería deste supermercado da cadea Carrefour.

Desde o 112 mobilizaron ás policías Local e Nacional de Vilagarcía, os bombeiros, Protección Civil e Urxencias Sanitarias 061, que enviaron ao lugar varias dotacións.

Segundo as primeiras informacións facilitadas ao 112, derrubouse parte dunha estrutura metálica que arrastrou parte do teito e chocou co mostrador da carnicería.

Como consecuencia do derrube, non quedou atrapada ningunha persoa, pero si houbo feridos.