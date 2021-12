Preto de 800 estudantes de 28 centros da provincia participarán no programa DepoEmprende

Preto de 800 estudantes dun total de 28 centros da provincia participarán este curso escolar na sexta edición do programa Depoemprende da Deputación, que busca fomentar o emprendemento no marco da comunidade educativa.

O Goberno provincial ven de aprobar a relación de colexios e institutos seleccionados para participar nas tres modalidades.

En concreto, na categoría de Depoemprende na Escola participarán 12 centros, cunha previsión de 396 alumnos. A través do programa, os estudantes de 5.º e 6.º de Primaria e de Educación Especial crearán e xestionarán unha cooperativa na que fabricarán produtos para a súa venda. Os colexios seleccionados son tres de Pontevedra (CEIP Santo André de Xeve, CEIP A Xunqueira 1 e o CEE Pontevedra); dous de Cambados (CEP Antonio Magariños Pastoriza e CEIP Enrique Barreiro) e un nos concellos de Ribadumia (CPI Julia Becerra Malvar); Vigo (CEIP Plurilingüe Ría de Vigo); Tui (CEIP Plurilingüe nº1 de Tui); Cerdedo-Cotobade (CEP Plurilingüe de Carballedo); Gondomar (CEIP Plurilingüe Souto-Donas); O Porriño (ACEESCA) e Nigrán (Colexio Estudio).

No caso de Depoemprende na ESO, serán 7 centros os que tomarán parte na nova edición, cunha estimación de 168 estudantes de 15 a 16 anos (4º da ESO), que crearán cooperativas escolares nas que distribuirán produtos adquiridos de empresas provedoras e porán en práctica cuestións como a capacidade de negociación, a toma de decisións, comunicación e resolución de conflitos. Trátase de centros de Redondela (IES Illa de San Simón); Vilaboa (CPI O Toural); Moaña (IES Plurilingüe A Paralaia); Cangas (IES de Rodeira); Gondomar (IES Plurilingüe Terra de Turonio); Tui (IES San Paio) e Pontevedra (IES Luís Seoane).

Depoemprende na FP está dirixido ao alumnado de Formación Profesional de Grao Medio ou Superior, que desenvolverá proxectos empresariais nos que se potenciará a adquisición de competencias e aptitudes relacionadas co emprendemento. Participarán na nova edición 782 estudantes de 9 centros, catro deles de Vigo (CEIP Valentín Paz Andrade, IES Manuel Antonio, Colexio San Miguel e CEBEM Formación Profesional); tres de Pontevedra (o CFEA Lourizán, CIFP Carlos Oroza e CIFP A Xunqueira); un de Cangas (IES de Rodeira) e un de Bueu (IES Johan Carballeira).

Amais de fomentar o emprendemento no marco do sistema educativo, o programa da Deputación busca impulsar que o alumnado sexa protagonista da súa propia aprendizaxe, cun traballo desde a práctica. Ao mesmo tempo, favorece o desenvolvemento de competencias asociadas á comunicación, á análise do entorno físico, á creación, á convivencia, ás expresións culturais, ás matemáticas e ciencias e á alfabetización dixital.