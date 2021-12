Expertos de Chipre, México ou Suíza participarán no I Foro Euro Mediterráneo-Américas en Pontevedra

Os días 13 e 14 de decembro o Edificio Castelao do Museo de Pontevedra acollerá o I Foro Euro Mediterráneo-Américas en recoñecemento ao labor da Deputación en canto á promoción da Ruta dos Fenicios. O foro busca o impulso dun turismo cultural e social arredor do itinerario que conecta o océano Atlántico e o mar Mediterráneo a través da arqueoloxía.

En total hai 70 prazas dispoñibles para participar tanto de forma presencial como en liña, xa que serán retransmitidas por streaming. O formulario de inscrición está na páxina web de Turismo Rías Baixas.

En canto o programa, está articulado en ponencias, conversas e mesas redondas de expertos e expertas de Chipre, Mexico ou Suíza que se centrarán ao redor de conceptos como o turismo social e cultural, o patrimonio, cooperación cultural ou a diáspora. Todo isto ligado á Ruta dos Fenicios e a todo o entramado social que se artellou ao seu redor como son as rutas náuticas empregadas polo pobo que atravesan 18 países e 80 cidades entre as que se atopa a provincia de Pontevedra. Concretamente, foron descubertos restos feminicios e xacementos na Lanzada (Sanxenxo), O Facho (Cangas) ou o Muíño do Vento (Vigo).

Deste xeito, a acción enmárcase dentro do Plan Estratéxico de Turismo 2021-2023 da Deputación de Pontevedra, onde se recolle o impulso ao turismo científico como actividade sostible e socializadora das comunidades locais cos visitantes.