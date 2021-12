Ponte Caldelas xa degusta as súas 'Tapas Quentes'

Primeira xornada do Caldelas Tapas Quentes © Concello de Ponte Caldelas

Éxito na primeira xornada da nova edición do Caldelas Tapas Quentes. Á vez que se acendeu o alumeado de Nadal, o Concello de Ponte Caldelas deu a benvida a unha nova edición de inverno da festa gastronómica onde ducias de persoas achegáronse ata os locais participantes para degustar as propostas culinarias.

Os 12 locais que participan no Caldelas Tapas Quentes son Acuña con 'Tres Delicias' Alameda con 'Fabes con Almejas' Alborada, con 'Tesouro do Paseirón' Atelier del Delirio con 'Tapa do Coitado' Bar Valladares con 'Touciño Grellado' Jamarte con 'Delicia de Miga de Bacalao' Klimbin con 'Arroz con Salsa de Outono', LaTribu con 'Frijoles Charros' Parada con 'Carrilleras estilo Parada' Tapería Victoria con 'Pintxo Vitoria', Terracita con 'Raxito de Pulpo' e Verdugolandia con 'Solomillo en Salsa Roquefort'

A cita gastronómica continuará durante os venres 10 e 17 de decembro a partir das 20:30 horas. O prezo das tapas é de 1,50 euros coa bebida a parte.