A Aula Cemit de Combarro explicará a app do Sergas en smartphones para pedir cita médica

Aula Cemit, en Combarro © Concello de Poio

Este mes de decembro, a aula Cemit de Poio ofrecerá cinco cursos de formación, menos que outros meses debido á coincidencia do Ponte da constitución e das festas do Nadal. Óscar Freire, responsable da xestión destas dependencias na Escola do Campo de Combarro, considera que este ano, a pesar da pandemia, ofrece un balance positivo.

Ofrecéronse 483 horas de formación, similar á de 2020. O traballo desenvolveuse durante oito meses, porque as instalacións mantivéronse pechadas a principios de 2021, entre xaneiro e finais de abril, debido á expansión da covid-19. Esta situación obrigou a ofrecer cursos telemáticos de formación ata alcanzar as 65 horas.

A media mensual chegou ás 60 horas de actividades no momento en que se retomou a normalidade. Máis de 200 persoas de diferentes idades participaron en 89 cursos gratuítos.

Os cursos céntranse na utilización de programas e aplicacións tanto para iniciados como para persoas que carecen de coñecemento informático. A aula Cemit depende da Xunta de Galicia e ten como fin garantir o acceso por parte da cidadanía ás novas tecnoloxías para reducir a fenda dixital.

O xoves 9 retomaranse as actividades cun taller de escaneado de documentos e fotografías; e un curso sobre videoconferencias por internet. O venres 10 formarase aos usuarios sobre a aplicación do Sergas en smartphones, de forma que poidan acceder ás súas historias clínicas, solicitar citas e obter a certificado covid-19, a través do sistema Chave365.

Este mes de decembro o horario de Aula Aberta será de 19.30 a 21.00 horas, de luns a venres. As asociacións do municipio de Poio poderán facer uso das instalacións durante esa marxe horaria, sempre que pidan cita previa.