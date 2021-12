A paraxe da mítica Cuna da Moura mellorará o acceso e a sinalización

Está previsto que, en próximas semanas, se inicen traballos para mellorar unha das zonas emblemáticas da parroquia de Combarro, a Cuna da Moura.

Este espazo atópase no lugar de Outeiro Grande e destaca por unha roca, que garda forma de berce. A súa presenza sempre xerou numerosas lendas que se manteñen no arraigamento popular e, durante anos, realizábanse ofrendas en honra á amora que habitaba o bosque.

Silvia Díaz, concelleira de Turismo, ten previsto que se acondicione todo o percorrido de acceso desde o Camiño Real ata o lugar en que se atopa esta estrutura natural. Cambiarase a sinalización actual, que se atopa en mal estado de conservación e tamén se instalará un novo panel informativo, que con datos en castelán e en galego, ademais de fotografías, ofrecerá as peculiaridades da zona ás persoas que visiten o lugar.

A sinalización incrementarase cun elemento no cruzamento entre Camiño Real e o Camiño do Loureiro. A concellería mantivo contacto coa Comunidade de Montes Rega dos Agros de Combarro para acordar o emprazamento. Silvia Díaz agradece á entidade titular dos terreos as facilidades dadas para difundir os recursos patrimoniais e naturais do municipio.

A intención do goberno local de Poio é acometer estes traballos no menor tempo posible, sempre que as condicións meteorolóxicas permítano. A concelleira entende que é necesario poñer en valor este espazo como atractivo turístico.