Concurso online para adornar vivendas e negocios este Nadal

Imaxe da felicitación institucional de Nadal do Concello de Poio © Concello de Poio Adornos de Nadal Dominio público Isaiah Headen Alumnado do CEIP Espedregada participa no obradoiro 'O bosque na maleta' © Concello de Poio

Coa idea de fomentar o espírito do Nadal e dinamizar a actividade comercial e social, a concellería de Cultura puxo en marcha un concurso en liña denominado 'Decora o teu curruncho'.

A concelleira Raquel Rodríguez explica que se trata dun certame activo entre o 9 e o 15 de decembro, consistente en publicar fotos nas redes sociais de fachadas de negocios e vivendas adornadas con motivos propios destas festas. Despois, as persoas que queiran participar deberán publicalas en Instagram ou en Facebook engadindo o cancelo #DecoraOTeuCurruncho. As imaxes que logren un maior número de 'likes' recibirán un vale de cen euros, para cada categoría (vivenda e negocio), que poderán gastar en negocios locais tanto de hostalería como comercios ou servizos.

Desde o Concello animan a utilizar elementos naturais e de reciclaxe para realizar os deseños para concienciar medioambientalmente á cidadanía, tal e como se promove desde o programa Poio En Verde. As bases do concurso figuran na páxina web do Concello e nas redes sociais.

VÍDEO INSTITUCIONAL DE FELICITACIÓN DO ALCALDE

Luciano Sobral, alcalde de Poio, tamén gravaba nestes últimos días o vídeo institucional de felicitación destas festas coa participación de integrantes da corporación e de persoal municipal. Ademais, representantes do asociacións e do tecido social do municipio contan cun notable protagonismo nesta peza audiovisual.

O rexedor destaca o comportamento exemplar da cidadanía noutro ano marcado pola pandemia e desexa que o 2022 sexa mellor para seguir avanzando cara á nova normalidade.

'O BOSQUE NA MALETA'

Por outra banda, alumnado do CEIP Espedragada participaba no obradoiro 'O Bosque na maleta', unha actividade organizada polo departamento de Educación, Medio Ambiente e Normalización Lingüística.

Esta actividade propón concienciar aos escolares sobre a importancia das árbores do municipio para o seu propio futuro. Está previsto que, en próximas datas, esta iniciativa realícese noutros centros educativos do concello.