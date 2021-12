RADIO.- 2021 será un ano excepcional en canto a sismicidade en España, xa superou os 18.000 terremotos

O volcán da Palma visibilizou o traballo de profesionais da sismología e vulcanología. Ben o sabe a invitada do 'Cara a cara', a pontevedresa Lucía Lozano López de Medrano que é sismóloga da Rede Sísmica Nacional pertencente ao Instituto Xeográfico Nacional, do mesmo xeito que o grupo de Vixiancia volcánica co que colaboran estreitamente.

A súa actividade non ten pausa, os 365 días do ano coas súas 24 horas e co evento da Palma "está a supoñer un esforzo extraordinario". Respecto diso sinala que "xa en 2017 empezouse a detectar un inicio de reactivación volcánica aínda que non se podía ter certeza de cando desembocaría en erupción". Cóntanos a súa experiencia profesional na illa e ao tempo, tamén rebate aseveracións erróneas que se difundiron sobre este fenómeno volcánico como o posible derrube dunha parte da illa que xeraría un mega tsunami, ou que tamén podería conlevar alteracións climáticas.

Os terremotos son manifestacións moi frecuentes en España, de media rexístranse entre 4.000 e 6.000 anualmente. Este 2021, a falta de contabilizar decembro, superáronse os 18.000, "é algo excepcional" propiciado pola actividade en Granada, a zona do mar de Alborán e A Palma. Se se centra a atención en Galicia "pódese considerar unha área de sismicidade baixa a moderada. Sendo así hai que ter en conta que ten certo perigo por terremetos que se producen en ocasións de sismicidade maior".

Os datos históricos que manexa lembran os sucedidos en 1995 e 1997 na provincia de Lugo. En Galicia hai que ter en conta tamén os sismos que teñen o seu epicentro no mar, pero que senten na franxa costeira e que foi o que sucedeu o pasado outubro na costa lucense e coruñesa. Concretando na provincia de Pontevedra, do catálogo histórico da Rede Sísmisa, Lucía extrae un terremoto de intensidade sete no ano 1920, "pero nos últimos 50 anos, as magnitudes máximas foron moderadas, leves e moi leves".

As percepcións que a poboación ten destes movementos "son de moita axuda para nós porque nos permite saber como se move o chan nunha localidade, que efectos ten nas persoas que o sentiron, ou que danos produciu". Esa información faise chegar a través do cuestionario que ofrece o IGN na súa web ou a través da app que tamén oferta gratuitamente.

Preguntámoslle no podcast de PontevedraViva Radio por dúas cuestións que transcendían o pasado agosto: a aprobación por parte do Ministerio do Interior dun Plan Estatal de Protección Civil ante risco de maremotos e un estudo do CSIC falando de risco real de tsunamis en España.