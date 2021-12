Unha hostaleira de Tenorio denuncia unha persecución dun antigo cliente: "Si eso no es acoso, que venga Dios y lo vea"

Sandra F.G. sente perseguida e acosada. Rexenta un bar en Tenorio, no Concello de Cerdedo-Cotobade, e esta semana PontevedraViva publicou unha sentenza que a condena, xunto á súa parella, por un enfrontamento con dous clientes do seu local. Agora, ela quere contar a outra versión dese fallo xudicial, a persecución que asegura que está a sufrir por parte dun home que, nesa causa, aparece como vítima, pero que ela insiste en que desencadeou o incidente e desde entón non para de acosala.

Todo comezou en outubro de 2019. Segundo a versión que achega a este xornal esta hostaleira, un mozo de Cerdedo-Cotobade dedicábase a facer derrapaxes coa súa BMW diante do seu local e tiñan un enfrontamento por esa cuestión, pois a clientela queixábase a ela e ela reprocháballe a súa actitude.

O día 19 dese mes, ambos tiveron un enfrontamento verbal e, segundo consideraron probado dúas sentenzas, a parella dela mediou e propinou un cabezazo na cabeza ao outro home. Durante o mesmo enfrontamento, a hostaleira tamén deu unha labazada a outra moza, parella do cliente co que tivera a desavinza inicial.

Tras ese incidente, tanto o cliente como ela denunciaron, e ambos figuraban como acusados, xunto á parella dela, pero o fallo xudicial deulle a razón a el. Sandra insiste en que hai parte do ocorrido que non se xulgou e é o ocorrido xusto antes, cando, tal e como xa argumentou no recurso contra a súa condena ante a Audiencia Provincial, o outro home levantoulle a man e ela estaba embarazada. Con todo, a Audiencia desestimou o seu recurso.

Tras esa sentenza, na que o seu noivo foi condenado a unha multa de 315 euros e ela a outra de 210, as relacións foron a peor e ela xa acudiu outras tras tres veces á Garda Civil para denunciar os comportamentos do mozo en cuestión. Van, en total, catro denuncias -a primeira, a do caso xa xulgado- e ela sente vítima dunha persecución que lle desencadeou un trastorno de ansiedade fóbica.

"Si eso no es acoso, que venga Dios y lo vea", sinala a este xornal, e asegura que a súa experiencia lévaa a afirmar que "la Justicia claramente no existe". Segundo indica, o mozo xa era "un chicoi muy problemático" antes desa primeira denuncia, pero agora, ademais, "ya que no le han hecho nada, se lo toma a cachondeo".

A segunda denuncia ante a Garda Civil refírese a uns feitos do 24 de xuño de 2020 no exterior do bar de Sandra, que estaba pechado neses momentos. Ela estaba no xardín dunha casa próxima cando escoitou ruídos e viu a un grupo de mozos nunha zona próxima. Un deles, o citado cliente da denuncia no xulgado, díxolle, segundo consta na denuncia, "esta noche no vais a dormir , os voy a destrozar el bar".

A terceira denuncia foi por por un incidente o 28 de xuño de 2020, no que esta muller asegura que se espertou ás tres da madrugada porque sentiu ruídos na súa propiedade, asomouse e viu a este antigo cliente. En canto se deu conta de que o descubrían, segundo consta na denuncia, marchouse correndo. Un coche aceso cunha segunda persoa á que non puido ver esperáballe fóra e marcháronse.

Esta denuncia chegou ao xulgado, pero acabou arquivada. Na súa denuncia, a hostaleiro engadiu que baixou ao exterior e viu que non había danos nin lle faltaba nada, pero que si que a lavadora estaba aberta e toda a roupa estaba tirada. Para acceder, o home saltou un muro, non causou danos nin forzou nada.

A cuarta e, ata o de agora, última denuncia é o 26 de xuño de 2021 por uns feitos do día anterior. Ela regresaba ao seu domicilio andando co seu fillo de 11 meses nunha cadeira. Cando ela pasou por diante, díxolle, dirixíndose ao neno, "es tan gordo y tan feo como la madre".

Segundo consta na denuncia, todos os presentes riron e ela pediulles que non lle faltasen ao respecto ao menor e indicoulles que chamaría á Garda Civil, ao que un amigo do mozo en cuestión respondeulle: "cállate, puta, y denuncia que es lo tuyo" e seguiuna insistindo "culo gordo".

Nesa denuncia, a hostalería fixo constar que levaba un ano enteiro "con problemas" con esas persoas e que sentía "acosada" por eles de forma permanente, dado que para chegar á súa casa ten que pasar por diante dun bar que frecuenta o citado ex cliente e os seus amigos. Ademais, adoita conducir "de forma temeraria" diante da súa casa e ela "ten medo de que un día páselle algo a ela ou ao seu fillo".