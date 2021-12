A actividade dixital e a personalización da oferta turística focalizan a cuarta xornada Turistic

Cuarta xornada Turistic © Deputación de Pontevedra Intervención de Carmela Silva en Turistic © Deputación de Pontevedra Cesáreo Pardal, Carmela Silva e Santiago Paz, en Turistic © Deputación de Pontevedra

A cuarta xornada Turistic poñíase en marcha este xoves no Edificio Castelao do Museo de Pontevedra coa inauguración a cargo da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Esta cita, promovida pola institución provincial a través do programa SmartPeme, contou cun centenar de asistentes presenciais, aos que se suman as persoas que seguiron por streaming este evento de análise turística desde diferentes puntos da xeografía española.

Carmela Silva destacou a importancia de promover a transformación dixital e a sustentabilidade no sector. Explicou que é necesario "compartir coñecemento, crear redes, manter unha actitude transformadora e escoitar á xente para sumar intelixencia e non adoptar decisións conxunturais que son páxina dun día". Referiuse tamén aos fondos europeos para impulsar o cambio no panorama turístico. Afirmou que é unha obrigación das administracións ter clara por onde vai o mundo, "deixar que entre o talento e o coñecemento para convertelo en políticas que transformen os espazos" e concluíu expoñendo que o sector turístico está preparado para converter á provincia en "un exemplo para o resto de Galicia, do Estado e do mundo".

A xornalista Yolanda Vázquez foi a encargada de dirixir o encontro, que contou tamén co presidente da Agrupación industrial de Turismo, Cesáreo Pardal, quen recoñeceu que a pandemia levou ao sector para vivir un proceso moi acelerado no que os profesionais comprobaron a importancia da actividade dixital. Na mesma liña manifestábase Santiago Paz, vicepresidente do Agrupación industrial TIC, indicando a necesidade de que exista colaboración entre o sector público e o privado, referíndose ás xornadas Turistic como un elemento fundamental para decidir cara a onde se quere avanzar.

A conferencia central correu a cargo de Esther Rodríguez, directora de Mystreetbook, que se centrou en analizar a demanda para diversificar a oferta e chegar a ofrecer diferentes lugares ás persoas que viaxan, ao mesmo tempo que destacou o valor da intelixencia artificial para personalizar e adaptar as necesidades a cada persoa.

Na primeira das mesas de debate tratouse o 'Turismo responsable na nova normalidade' coa intervención Maite Vence, directora de Observer Science Tourism; Beatriz Pérez, directora executiva de Máis que Rómanico; Javier Oleiros, chef e propietario de Culler de Pau; e Marta Iglesias, fundadora de Piragüilla.

A segunda mesa levaba por título 'Protagonista do dato no novo ecosistema turístico' e nela participaron Guillerm Escrivà, de TRB en Nethodology; Lorena Rosende, CEO de Itera Técnica; e María José Villanueva, da Fundación CTIC. Todos destacaron a revolución que causou a tecnoloxía sobre o turismo nos últimos anos.