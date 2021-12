Estudan novas titulacións para o campus que sexan "acordes" á súa especialización

Os responsables da Universidade de Vigo están a estudar as posibles novas titulacións que poderían implantarse en Pontevedra cando se aborde o novo mapa galego de estudos universitarios. Buscaranse títulos que teñan en conta a especialización do campus.

O reitor da universidade, Manuel Reigosa, adiantou que impulsaranse graos e mestrados "que veñan a fortalecer as que xa hai e establecer sinerxías".

Polo momento, os trámites máis avanzados serán para as novas facultades de Deseño e de Dirección e Xestión Pública, centros que se abordarán no Consello Galego de Universidades en xaneiro ou febreiro do vindeiro ano.

A intención da Universidade de Vigo é que ambas facultades compartan espazo nunha parcela situada nos terreos que ocupaba antigamente Tafisa.

Para iso, xa negocian co Concello a sinatura dun convenio que lles permita facer uso deses terreos e que non implique devolver ningún dos edificios que, cedidos pola administración municipal, ocupa a universidade: a sede de Belas Artes e a Casa das Campás.

Nun informe presentado ante o Consello do Campus, os dirixentes universitarios coñeceron o estado das obras de acondicionamento das tres plantas que terán a súa disposición no edificio da Xunta en Benito Corbal ou as 74 medidas incluídas no plan de acción do Green Campus.

Ademais, repasáronse todas as actividades e programas impulsados desde o campus de Pontevedra nos seus diferentes ámbitos de actuación, entre elas a recente inauguración da Sala Universitaria Profesor Manuel Moldes ou a creación da nova aula de teatro.