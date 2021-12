Galicia quere vacinar os seus nenos a partir do 13 de decembro

Os nenos e nenas de 5 a 11 anos comezarán a ser vacinados contra a covid-19 en Galicia a partir do próximo luns 13 de decembro. Esa, polo menos, é a previsión que barallan as autoridades sanitarias dentro do calendario de vacinación.

Os primeiros en recibir a vacina serán os menores inmunodeprimidos, segundo adiantou este xoves o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

A continuación irán pasando, sucesivamente, o resto da poboación escolar, uns 130.000 menores en toda Galicia, en función duns criterios que se definirán ao longo da próxima semana.

Ata entón Galicia seguirá dispensando a dose de reforzo para a poboación de 60 a 69 anos, para o persoal sanitario e para o persoal socionatorio, pero xa hai máis plans.

A Xunta confía en que esta terceira dose da vacina poida inxectarse xa aos galegos de 50 a 59 anos a partir do 19 de decembro, sempre que haxa dose suficientes para iso.