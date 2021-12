Poio non asumirá a área portuaria de Covelo ata que a Xunta a acondicione

Área portuaria de Covelo © Concello de Poio

Ata que Portos de Galicia non acometa as obras de rehabilitación comprometidas en 2009, que incluían un investimento de 4 millóns de euros en Covelo e Raxó, o Concello de Poio non asumirá a titularidade da área portuaria no primeiro destes dous lugares.

Así o acordou por unanimidade a corporación municipal de Poio durante o debate correspondente ao punto no que se tratou o proceso de reversión deste espazo e da Praza da Chousa de Combarro, que pasaría a ser de Costas e, a partir e aí, ser asumida polo Concello.

No caso de Combarro, a administración municipal si está disposta a continuar co proceso necesario para que no futuro este espazo, que a día de hoxe carece de uso portuario, poida ser posto a disposición da veciñanza para a súa utilización.

Séguese, deste xeito, co proceso iniciado en 2018, cando se lle remitiu tanto ao Goberno central como á Xunta de Galicia a documentación necesaria para reclamar este espazo.

O informe emitido polo enxeñeiro municipal tamén recolle a reversión do Paseo das Redeiras.

A reversión reactívase logo de que Portos solicitase ao Concello que reafirmarse o seu interese por continuar co proceso

En canto a Covelo, os portavoces dos grupos da corporación coincidiron á hora de afirmar que "non procede" aceptar esta reversión, proposta por Portos, no estado no que se atopa.

Neste sentido, o goberno local indicou que é unha zona "moi degradada", que precisa de xeito urxente desa actuación comprometida pola Xunta de Galicia hai máis dunha década.

"Non imos permitir que Portos nos pase a pataca quente. A reversión debería facerse unha vez que se acondicione o espazo portuario tal e como foi comprometido no seu día", sinalaron desde o executivo municipal, que esixen que se salde esa "débeda histórica" con Poio.