Unha hostaleira de Tenorio e a súa parella, condenados por dar unha cabezada e unha labazada a dous clientes

A responsable dun bar de Tenorio, en Cerdedo-Cotobade, e a súa parella foron condenados a pagar unha multa por un incidente que se produciu no interior do seu establecemento hai dous anos, no que, durante un enfrontamento con outra parella, agredíronos.

O enfrontamento implicou, por tanto, a catro persoas, aínda que dous xulgados diferentes concluíron que só dúas delas -a hostaleira e a súa parella- agrediron aos seus opoñentes.

Todo ocorreu o 19 de outubro de 2019 sobre as 22:30 horas da noite. A responsable do bar tivo un enfrontamento verbal cun cliente e a súa parella mediou e propinou unha cabezada na cabeza ao outro home.

Durante o mesmo enfrontamento, a hostaleira tamén deu unha labazada a outra moza, parella do cliente co que tivera a desavinza inicial.

Como consecuencia da agresión, a parella agredida foi atendida polo Sergas, aínda que só consta que sufrise lesións o home, que tardou en curarse doce días.

A hostaleira foi condenada como autora dun delito de malos tratos de obra á outra muller e deberá cumprir unha pena de multa de 210 euros, 1 mes a razón de 7 euros/día.

A condena da súa parella é lixeiramente maior. O home está considerado autor dun delito leve de lesións ao cliente en cuestión e deberá pagar unha multa de 315 euros, 1 mes e 15 días a razón de 7 euros/día. Ademais, este home deberá indemnizar á súa vítima con 440 euros e tamén pagar ao Sergas 618,46 euros pola atención das lesións que ocasionou.

A parella resultou condenada en primeira instancia polo Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra e, tras recorrer, a sección segunda da Audiencia Provincial confirmou a sentenza previa.

Os condenados alegaban que non están de acordo co testemuño das testemuñas xa que "se contradin" e que a sentenza "pasa por alto" que o cliente co que se orixinou todo tamén lle levantou a man á dona do bar, que estaba embarazada. Con todo, a Audiencia desestimou o seu recurso e confirmou a condena inicial.

A parella tamén alegaba que a multa lles parecía excesiva porque "non temos ingresos e somos inocentes", pero a Audiencia concluíu que non hai probas de que se atopen nunha situación de indixencia ou miseria, senón que rexentan un negocio e "cabe deducir unha capacidade económica suficiente para afrontar dita módica cota".