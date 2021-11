O Estado elaborará en 2022 o estudo para a variante oeste de Caldas

A ansiada variante oeste de Caldas, pensada para aliviar de tráfico as dúas estradas nacionais que atravesan a vila, recibirá en 2022 un bo impulso. O Estado comprometeuse a elaborar o estudo para abordar a construción deste desvío pola N-550.

Así llo avanzou ao alcalde a secretaria de Estado do Ministerio de Transportes, Isabel Pardo de Vera, coa que Juan Manuel Rey reuniuse en Madrid para estudar e avanzar no desenvolvemento de diversos proxectos de mobilidade, patrimonio e vivenda na vila termal

Na xuntanza participaron tamén o director xeral de Estradas, Javier Herrera , o director xeral de Axenda Urbana e Arquitectura, José Ignacio Carnicero, o concelleiro de Facenda de Caldas, Jacobo Pérez e o arquitecto redactor do PXOM, Javier Rivas.

Ademais desta variante oeste, o ministerio tamén estudiará a execución dunha rotonda na N-550 en Outeiro, para mellorar a circulación nese punto.

Ambas partes tamén acordaron profundar en propostas para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade ao polígono industrial de Veigas de Almorzar desde a N-640 e a reversión ao Concello de sete hectáreas sobrantes da variante este en Rabexe.

Caldas presentoulle ao Goberno as diferentes propostas existentes para a pasarela peonil sobre o río Umia, en paralelo á Ponte da Ferrería, para mellorar a conectividade entre Santa María e Santo Tomé, e facilitar o acceso dos peregrinos ao centro histórico de Caldas.

En materia de vivenda valoráronse as posibilidades de apoio do ministerio para o desenvolvemento de vivenda protexida no edificio situado entre a rúa Real e a praza Dr. Sesto Casal e presentouse o proxecto municipal de restauración integral do xardín botánico e a carballeira, que encaixa na próxima convocatoria do 1,5% cultural que impulsa o ministerio.

O alcalde destacou que foi un encontro "moi frutífero e cordial" que permitiu estudar "a fondo" proxectos avanzarán "con toda seguridade" no seu desenvolvemento nos próximos meses.