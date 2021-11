'Sueldazo' de 2.000 euros ao mes durante 10 anos para un pontevedrés

'Sueldazo fin de semana' da ONCE © ONCE

Un pontevedrés ou pontevedresa terá a partir de agora, e durante os dez próximos anos, un soldo de 2.000 euros ao mes tras gañar o Cupón Fin de Semana da Once.

Segundo informou a Once a través dun comunicado, o premio foi resultado do 'Sueldazo' que se repartiu no sorteo do pasado sábado, 27 de novembro.

A sorte repartiuna a vendedora da Once Rosa María Vázquez Castro e supoñerá un ingreso total de 240.000 euros, 2.000 euros ao mes durante dez anos.

O cupón comercializouse nalgún punto do roteiro de venda desta vendedora por Bueu e Marín. En concreto, vende nas parroquias Seixo e Cela e no posto de venda no supermercado Froiz e na rúa Méndez Núñez, ambos en Marín.