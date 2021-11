Máis carteiras no proxecto SmartPeme para fomentar as novas tecnoloxías entre pemes e persoas emprendedoras

A Deputación de Pontevedra pon en marcha un novo contrato para continuar co proxecto SmartPeme, que desde 2016 desenvolve un traballo de formación en novas tecnoloxías para persoas emprendedoras, autónomas e pequenas e medianas empresas (pemes).

O novo contrato atópase en proceso de licitación cun orzamento de 1.750.000 euros, segundo informaba Carmela Silva, presidenta da Deputación. A duración é dun ano, prorrogable outro máis.

Nesta ocasión increméntase a carteira de actividades coa incorporación da carteira de administración electrónica, específica para as pemes que queiran adaptarse aos servizos dixitais das administracións coa intención de que melloren a relación, ás veces complexa, segundo expoñía Silva, entre as entidades e persoas autónomas e as diferentes administracións locais.

Tamén se poñerá en marcha formación sobre ciberseguridade, outra carteira sobre emprendemento para facilitar a creación de negocios en relación co coworking do viveiro de Barro; unha centrada na economía circular e a transición ecolóxica destinada a xestionar os novos fondos europeos neste apartado e unha última sobre a igualdade, para asesorar ás entidades sobre a incorporación da muller ao mundo laboral coa aprobación de plans de igualdade.

Carmela Silva indicou que continuarán as establecidas sobre Tecnoloxías de Información e Comunicación (TIC); a Turistic, centrada no sector turístico; a de Smartpeme Impulsa para fomentar o crecemento empresarial, innovación e internacionalización da actividade empresarial; e o Centro provincial de Economía Dixital, situado no viveiro de Barro para especializar en tecnoloxía innovadora a todas as empresas da provincia.

A presidenta provincial indicou que se trata da rede destas características máis potente en Galicia e considera un "éxito" estas actividades que desde 2016 serviron para asesorar a 11.613 persoas, atendido a 1.740 empresas con 1.959 talleres realizados aos que asistiron 17.500 persoas.

REUNIÓN CO SECRETARIO DE ESTADO DE RETO DEMOGRÁFICO

Carmela Silva tamén mantiña este luns un encontro co secretario de Estado de Reto Demográfico, Fracesc Boya, nunha reunión na que tamén participaban José Miñones, delegado do Goberno en Galicia e Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias.

Se tratararon as accións contra o despoboamento previstas para o período dos anos 2022 e 2023 para loitar contra o problema demográfico cos proxectos para os municipios de menos de 5.000 habitantes aos que tamén poderán acollerse concellos con menos de 20.000 habitantes que conten con núcleos rurais de menos de 5.000 residentes. O secretario de Estado indicou que os investimentos do Goberno este ano ascenden a 3.000 millóns de euros e para o 2022 incrementaranse ata os 4.200.

Ademais tratáronse os proxectos de mobilidade e de eficiencia enerxética, proxectos nos que Silva indicou que traballa a Deputación de Pontevedra.