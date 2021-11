A Fiscalía reclama unha condena de 10 anos de prisión para un acusado de abusar sexualmente da súa curmá menor de idade

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra sinalou para este martes día 30 de novembro un xuízo por un delito de abusos sexuais.

A Fiscalía reclama unha condena de 10 anos de prisión para un home acusado de abusar sexualmente, de forma continuada durante anos, da súa curmá, cando esta tiña entre 7 e 12 anos de idade.

Segundo relata o ministerio público no seu escrito de acusación, a menor e a súa irmá se turnaban para durmir en casa da súa tía avoa, xa que o seu fillo (o acusado) foise por motivos laborais e ela quedaba soa.

Cando o procesado regresou, as menores seguiron indo pernoitar a casa do seu familiar e, nunha data non determinada de 2001, cando a vítima tiña 7 anos de idade, comezaron os abusos. A Fiscalía sinala que o acusado (que entón tiña 39 anos) coa escusa de xogar ás cartas coa nena, mandáballe pechar a porta da habitación para quedar a soas con ela.

Inicialmente, o home limitábase a mostrarlle o seu pene e a masturbarse diante dela, pero os feitos fóronse agravando co tempo.

Os abusos foron continuados ata 2007, cando a tía avoa sorprendeu un día á nena, que xa tiña 12 anos, co acusado, tendo ela os pantalóns e a roupa interior baixada. Desde ese momento, a vítima tomou conciencia da situación e comezou a evitar ao acusado.

Anos despois, en marzo de 2017, a vítima, xa unha muller adulta, iniciou un cadro clínico ansioso con importante repercusión funcional tras evocación de recordo traumático en forma de crise de ansiedade, nerviosismo, psicosomatización, irritabilidade, baixo estado anímico, dificultade de concentración, hiperalerta, ideas pasivas de morte e autolíticas sen clara estruturación, incremento de consumo de alcol e abuso de ansiolíticos e condutas de evitación. Todo iso compatible cun cadro de estrés postraumático.

A nova, que presentou denuncia polos abusos en 2019, tivo que someterse a tratamento médico e psicoterapéutico, aínda que persisten as secuelas.

Por estes feitos, a Fiscalía considera ao acusado autor dun delito continuado de abuso sexual sobre menor de 13 anos, aproveitando a súa situación de superioridade e con introdución de membros corporais por vía vaxinal. Así, pide que sexa condenado a 10 anos de cárcere, e que se lle impoña a prohibición de achegarse ou comunicarse coa vítima durante 12 anos. Tamén reclama que indemnice á moza en 20.000 euros polas lesións psíquicas consecuencia dos abusos.