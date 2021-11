O sector primario de Cerdedo-Cotobade quere crear unha marca propia de calidade

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, anunciou a celebración na vindeira primavera das "Xornadas Luís Caramés" para potenciar ao sector primario e crear unha marca propia que identifique da trazabilidade dos produtos de calidade xerados no municipio como o mel, a carne, o cultivo de arándanos ou a horta ecolóxica.

Outros obxectivos destas xornadas serán: impulsar un centro de transformación e xerar unha sinerxia de colaboración entre os distintos sectores primarios para dar un salto cualitativo a través da dixitalización e a procura de novos mercados.

"Estamos ante un auténtico reto de futuro para a Galicia rural para non so frenar o despoboamento senón potenciar dun xeito activo as grandes posibilidades que temos no noso municipio para apostar polo noso futuro", dixo o alcalde.

Segundo Cubela, "as Xornadas serán o punto de partida para esta nova e apaixoante aventura que terá como protagonistas aos nosos emprendedores e os nosos produtos de calidade".