A Xunta estudará limitar as actividades de pé

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que se estudará a próxima semana a posibilidade de "substituír" actividades que actualmente se fan de pé por actuacións sentadas.

"A semana que vén, probablemente, iremos falando da oportunidade de substituír actividades de pé por sentadas, iremos falando das ceas con carácter xeral sentados, na mesa con oito persoas como máximo", apuntou Feijóo.

A intención desta medida é tamén evitar ter que tomar "outras decisións" que se están implantando noutros países con limitacións de horario e esixencia de test.

En todo caso Feijóo subliñou que "ningunha autoridade de saúde pública responsable pode neste momento descartar de forma categórica decisións que non dependen da autoridade sanitaria, senón da evolución e do impacto e incidencia do virus".

O presidente da Xunta defendeu que o comité clínico e o subcomité "saben moi ben que as decisións deben de ser proporcionadas", aínda que a Galicia "non lle tremerá a man" á hora de tomar outras decisións de ser necesarias.

Ademais, Feijoo insistiu en que, en canto apróbese no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, vacinarase aos nenos de entre 5 e 11 anos, se pode ser, xa nas vacacións do Nadal.

De novo, o titular do Goberno galego ha insistido en que "Galicia é segura, a hostalería galega é segura" e engadiu que "temos que seguir traballando para que non impacte na economía en Nadal".