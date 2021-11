'Libera!' aplaude que "despois de anos de queixas" Pontevedra teña unha cabalgata sen animais

A asociación animalista 'Libera!' felicitou este venres ao Concello de Pontevedra pola súa decisión de non utilizar animais vivos na cabalgata de Reis Magos, un paso "moi demandado nos últimos anos".

Esta medida chega "despois de anos de queixas" deste colectivo animalista, que lembra que en exercicios anteriores xa reclamaron a supresión do uso de animais vivos e a súa posible substitución por elementos animados, modelos robotizados ou un reforzo dos artistas a pé de rúa.

O colectivo tamén subliña que no actual mandato tomáronse medidas positivas en materia de protección animal, como o reforzo do programa de control ético de colonias felinas, a ampliación do convenio coa protectora local ou o ofrecemento de cursos de convivencia responsable para quen adopte animais nestas instalacións.

Unha vez adoptada esta medida, a asociación pide ao Goberno local que dea un novo paso, "encargar unha asistencia técnica que avalíe as posibilidades de adquirir a praza de touros". Contemplan dúas opcións: unha negociación ordinaria ou un procedemento de expropiación.

Explican ademais que o chan sobre o que se asenta a estrutura xa é municipal e que o espazo estivo baleiro de actividades desde o inicio da pandemia, polo que dubidan que os actuais propietarios teñan interese real no coso.