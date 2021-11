25N | Performance do Colectivo Feminista Pontevedra para desvelar o patriarcado do sistema xudicial

Performance do Colectivo Feminista Pontevedra © Mónica Patxot Performance do Colectivo Feminista Pontevedra © Mónica Patxot Performance do Colectivo Feminista Pontevedra © Mónica Patxot

Máscaras brancas e roupa negra para simbolizar ás mulleres vítimas da violencia machista. Con esta estética, a praza da Peregrina convertíase na tarde deste xoves, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mujeres, no escenario dun acto reivindicativo do Colectivo Feminista Pontevedra para denunciar a secuela das violencias machistas, lembrando que o "machismo mata".

No manifesto facíase referencia a que a violencia deses homes non só diríxese ás mulleres, senón tamén contra as súas fillas e fillos. Tamén fixeron referencia á violencia que sofren as mulleres racializadas e trans, que sofren unha dobre discriminación.

Os datos reflicten máis de 70 vítimas de violencia machista neste 2021 e o colectivo convocante asegura que hai miles de casos que aínda non saíron á luz porque as vítimas non poden denuncialo.

Ademais, alertan do incremento de noticias relacionadas coa violencia sexual este ano, con máis dun 30% de casos respecto a 2020, con 2.000 denuncias. Na provincia de Pontevedra, segundo os datos trasladados pola Subdelegación do Goberno, rexístrase un aumento dun 23% de agresións sexuais a mulleres menores de idade. "Estamos fartas de que a excusa sexa o ocio nocturno e o consumo de alcohol. O agresor cando agrede é plenamente consciente. As vítimas son, en moitas ocasións, ninguneadas", expuxeron no seu manifesto.

Tamén lembraron casos como o das violacións en Igualada, cunha brutal agresión a unha menor de 16 anos; a agresión á menor de 14 anos, en Torrent; a violación grupal de Sant Boi; a violación da manda en Pamplona; en que a sociedade, as forzas policiais, a xustiza ou a sanidade non outorgaron credibilidade ao testemuño da vítima.

Por este motivo, alertan de que o cuestionamento do relato da vítima fai que sexan revictimizadas. Demandan que se fagan públicos os nomes dos agresores e que o foco se centre neles como responsables dos delitos.

O manifesto tamén se dirixiu ao sistema xudicial por realizar ás vítimas preguntas do tipo: "estás segura de que pechaches as pernas?, de que non provocaches aos acusados?, de que non deches o teu consentimento polo teu estado de embriaguez?, de que non foi consentido?". Denuncian tamén a posta en liberdade de violadores ou presuntos agresores sen medidas cautelares. Por estas causas consideran que a xustiza patriarcal é responsable de que as agresións aumentasen, referíndose tamén a penas de cárcere" irrisorias" de, como máximo, quince anos e gozando de permisos penais para os culpables, argumentan.

Esixen formación obrigatoria en xénero a profesionais que estean en contacto directo con vítimas de violencias machistas e que estes casos só poidan ser xulgados por persoas con formación especializada en xénero.

Consideran inadmisible que persoal sanitario cuestione a mulleres, nalgúns casos menores, cando acoden a un centro hospitalario pedindo unha revisión despois dunha agresión sexual. Ao mesmo tempo, cuestionan ao Estado por non protexer ás vítimas e permita que circulen por internet e por redes sociais información sobre vítimas de agresións e de abusos sexuais, como sucedeu, entre outros casos, coa vítima da Manda ou coas mulleres gravadas na festa de Marruxaina na Mariña.