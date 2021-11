25N | Por un TikTok sen violencias, campaña de Sanxenxo para sensibilizar en igualdade

Primeiro premio da campaña de Sanxenxo para sensibilizar en igualdade © Concello de Sanxenxo Terceiro premio da campaña de Sanxenxo para sensibilizar en igualdade © Concello de Sanxenxo

O Pazo Emilia Pardo Bazán acolleu este 25N o fallo do concurso TikTok sen violencias, unha iniciativa convocada polo CIM con motivo do día internacional pola eliminación da violencia contra a muller, á que se presentaron dezaoito pezas.

Foi unha actividade aberta a toda a poboación do municipio, pero con especial atención aos centros educativos nos que se realizaron dúas sesións formativas co obxectivo traballar a sensibilización coa igualdade dos adolescentes de forma dinámica e visual.

O primeiro premio foi para o vídeo, Non é cuestión de xénero, é cuestión de educación, da Asociación Mulleres Rurais A Candelaria, que levaron un Apple AirPods.

Non é amor, é control do alumnado de terceiro da ESO do IES Vilalonga logrou unha impresora fotográfica móbil polo seu segundo premio; mentres que o terceiro foi para Humor baleiro, de Paula Besada, alumna de segundo da ESO do IES Vilalonga, cun altofalante wifi intelixente.

O resto de participantes recibiron tamén un recoñecemento para agradecer a súa implicación e o seu esforzo polos traballos presentados.

O xurado valorou a adecuación do traballo á temática, a orixinalidade, o potencial sensibilizador e a capacidade para convidar á reflexión contra as violencias machistas, ademais da capacidade para sintetizar e comunicar os contidos.

O acto concluíu co espectáculo da meiga Fany, Igualdade, onde estás, financiado polo Ministerio de Igualdade dentro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.