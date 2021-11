Suspendido o xuízo contra un vilagarcián acusado de violar á súa veciña

A indisposición por enfermidade do avogado da defensa obrigou a suspender o xuízo por un delito de agresión sexual sinalado para este xoves na Sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra.

O xuízo volveuse a sinalar para o 8 de febreiro de 2022.

A Fiscalía pide unha pena de 13 anos e medio de prisión para este home por, supostamente, violar á súa veciña. O caso procede do Xulgado de Instrución número uno de Vilagarcía.

No escrito de acusación do Ministerio Público recóllese que os feitos ocorreron ao mediodía do 16 de maio de 2017, cando o acusado e a vítima coincidiron nun centro médico da vila arousá. Ademais de coñecerse por ser veciños, a nai dela traballara realizando labores domésticos na casa do acusado.

O procesado ofreceuse a levar á vítima de volta á súa casa en coche e esta aceptou. Con todo, o home conduciu directamente ao seu domicilio e, ao chegar, "coa finalidade de satisfacer o seu apetito sexual", pediulle á muller que se sacase os pantalóns e as bragas.

O relato da Fiscalía sostén que o acusado lle introduciu os dedos na vaxina, ata que a vítima díxolle que lle estaba facendo dano. A continuación, bicouna e tocoulle os peitos, ata que ela advertiulle de que a súa nai ía decatar se tardaba en volver, polo que o acusado depuxo a súa actitude.

A vítima padece un trastorno mixto de personalidade que afecta de forma importante á súa conduta, e "limítaa á hora de realizar unha correcta valoración das situacións sociais e de valoración dos riscos", un trastorno que o acusado coñecía. Debido a estes feitos, a vítima sufriu ansiedade, pesadelos e medo.

Por estes feitos, a Fiscalía considera ao acusado autor dun delito de agresión sexual constitutiva de violación, e pide que sexa condenado a 13 anos e 6 meses de prisión, e a 10 anos de liberdade vixiada a cumprir con posterioridade á pena privativa de liberdade, nos que non poderá achegarse nin comunicarse coa vítima, e terá que someterse a un curso de educación sexual. Tamén reclama que indemnice á prexudicada en 10.000 euros.