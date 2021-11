VIDEO.- Avicultores regalan 2.000 quilos de polo para protestar polo encarecemento dos custos de produción

Avicultores regalan 2.000 quilos de polo para protestar polo encarecemento dos custos de produción © Mónica Patxot Avicultores regalan 2.000 quilos de polo para protestar polo encarecemento dos custos de produción © Mónica Patxot

O sindicato Unións Agrarias repartiu este martes de maneira gratuíta 2.000 quilos de polo en Pontevedra como protesta polo encarecemento dos custos de produción da avicultura fronte aos baixos prezos de venda dos grandes supermercados. "Estamos a ver como a distribución está a utilizar o polo como gancho, produto reclamo, forzando a venda por baixo de custos de produción", denunciaron.

Ao redor de medio milleiro de pontevedreses que se achegaron ata a praza de Ourense recibiron bolsas cun polo, o resto da mercadoría que non se chegou a repartir foi entregada polos avicultores ao comedor social de San Francisco.

O secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García explicou que neste momento, os criadores de polo galegos están a cobrar 0,18 euros o quilo no tipo broiler. Para cubrir gastos ese prezo non debería baixar de 0,23 euros o quilo.

Con este acto de protesta quixeron "demostrar que a un gandeiro sáelle case máis rendible regalar o polo que vendelo". Lamentan que, a pesar do que estipula a Lei da Cadea Alimentaria, "a venda a perdas é unha realidade" neste sector que en Galicia reúne a 600 explotacións.

Roberto García sinalou que coa pandemia houbo un descenso importante do consumo que obrigou a reducir o número de animais nas granxas e a alongar as estancias dos polos nas explotacións. Isto implica máis gastos e unha redución de ingresos anual estimada en 18.500 euros por explotación, o que significa 11 millóns de euros menos ao ano para o sector.

A estas perdas suman agora o forte aumento dos custos de produción que nos últimos meses incrementou nun 10.5% por quilo de polo producido. Ademais, no sector avícola a subida do prezo da luz, con picos de crecemento do gasto eléctrico de ata un 36%, supón o 33% dos gastos de produción.

Segundo estimacións do propio sector, deixáronse de ingresar 3,5 millóns de euros durante os meses de verán en máis de 600 explotacións galegas, polo que Unións Agrarias insta á Xunta a buscar fórmulas que permitan compensar as perdas.

Unións Agrarias alerta de que a situación destas explotacións é grave e os produtores enfróntanse a unha crise de rendibilidade que atenta contra a lexislación vixente e contra o seu dereito para percibir prezos xustos polo seu traballo. Por estes motivos, este sindicato reclama á Xunta de Galicia que busque fórmulas para paliar a situación que veñen soportando as explotacións nos últimos meses, entre elas, "poñer en marcha os mecanismos da Lei de Competencia".

"Non estamos a expor subidas desmesuradas, non estamos a expor especulación agora en épocas do Nadal, estamos a expor obter unha subida que sitúe o quilo de polo ao redor dos 2,90 euros o quilo", explicou o secretario xeral de Unións Agrarias. Segundo os cálculos feitos por este sindicato, cada español consome ao ano unha media de 14 quilos de polo polo que esta incremento no prezo "supón apenas 2,40 máis ao ano" algo que consideran "unha cantidade asumible que permitiría cubrir custos de produción".

Unións Agrarias indicou que este acto de Pontevedra buscou a "complicidade" do consumidor e non descartan outras mobilizacións dirixidas contra as grandes cadeas de alimentación que incumpren a Lei da Cadea Alimentaria.