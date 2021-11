O Laboratorio da Infancia programa actividades saudables para escolares

Os talleres do proxecto Laboratorio da Infancia, impulsados pola Concellería de Educación dentro das accións da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de Pontevedra 'Máis Modelo Pontevedra' (Edusi), retoman a súa actividade esta semana e ata finais de decembro coa participación dunha decena de centros escolares.

Para a xornada deste martes 23 de novembro está previsto un novo obradoiro de Escalada no Pavillón Multiusos da Xunqueira ás 11:20 horas cun grupo de 23 escolares de 4º curso do CEIP San Martiño de Salcedo; mentres que tanto o mércores 24 como o xoves 25, tamén ás 11:20 horas, serán grupos 5º e 6º do CEIP Daría González os que protagonicen unha ruta polos Muíños do Batán, na parroquia de Salcedo; e o venres 26 ás 10:50 horas será un grupo de 25 alumnos de 3º curso do CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús o que realice unha andaina por un treito do Camiño Portugués a Santiago ao seu paso por Tomeza.

Os talleres, desenvolvidos pola empresa Marexada, proseguirán o martes 30 de novembro ás 11:20 horas, cunha nova actividade de Escalada no Pavillón da Xunqueira para 24 escolares do CEIP Marcón; e o mércores 1, o xoves 2, o venres 3 e o xoves 9 de decembro, con grupos de entre 24 e 25 alumnos de 1º e 2º curso do CEIP Vilaverde-Mourente que efectuarán camiñadas polo citado treito xacobeo e polo roteiro dos Muíños do Batán. O venres 10 de decembro serán outros 25 alumnos do CPR Sagrado Corazón os que completen o percorrido polo Camiño de Santiago.

O luns 13 de decembro e o mércores 15 terán lugar novas saídas polos Muíños do Batán con 17 escolares de 1º curso e 13 de 2º do CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez; o martes 14 un taller de Escalada no Multiusos da Xunqueira con 25 nenos e nenas de 1º do CEIP de Parada (Campañó); o xoves 16 un Observatorio de Aves nas marismas de Alba con 14 escolares de 2º do CEIP Plurilingüe Froebel; e o o venres 17 e luns 20 dúas saídas pola ruta dos Muíños do Batán con sendos grupos de 24 alumnos de 2º do CEIP Marcos da Portela.

O tenente de alcalde e concelleiro de Educación, Tino Fernández, lembra que "entre os obxectivos destes obradoiros figuran a educación e concienciación ambiental, a sustentabilidade e economía circular, con talleres con contido pedagóxico que expliquen os valores do mundo rural e natural, mediante a visita guiada aos parques forestais situados ao redor de Pontevedra, especialmente o que se está conformando a través da Edusi con cofinanciamento Feder na Fracha, pero tamén ao resto de espazos naturais e parques forestais da cidade". Ademais, tamén se potencia o exercicio vinculado ao medio natural, con talleres relacionados coa práctica deportiva e a vida saudable.